Roy Barreras, virtual nuevo presidente del Senado, respondió con dureza a Gustavo Bolívar en la dura confrontación que los dos líderes del Pacto Histórico libran con dureza y en público. "Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de @petrogustavo responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir", le dijo.



(Lea también: Gustavo Bolívar aumenta el enfrentamiento con Roy Barreras).

La discusión de hoy entre ambos, la inició Bolívar en la mañana de este jueves cuando dijo: "Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más", dijo Bolívar en su cuenta de Twitter. "Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay q tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden", agregó.



Este nuevo capítulo forma parte de una serie de confrontaciones que ha tenido episodios de ácida discusión pública.



Cuando, por ejemplo, hubo la filtración de unos videos en los cuales el senador Barreras organiza con personal del Pacto Histórico distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, Bolívar no se guardó nada.

También en su cuenta de Twitter, dijo que sentía "vergüenza" por lo ocurrido. "Hay gente que resta más de lo que suma", escribió, al tiempo que señaló: "El cambio se hace de manera decente o no lo es".



Luego con la elección de Barreras como presidente del Congreso, Bolívar lo descalificó al decir que no representaba el cambio.



Ahora, éste le respondió así a Bolívar en una discusión que no cesa.



POLÍTICA