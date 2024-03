Roy Barreras fustiga a Rodolfo Hernández tras condena por corrupción: 'paradoja'

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, no dejó pasar por alto la condena que emitió un juez décimo penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso Vitalogic.

La decisión se sustenta en que hay suficientes pruebas en el que darían cuenta que Hernández y su hijo Luis Carlos estaban interesados en beneficiar a un contratista específico.

"Se supo de varias reuniones en donde se hablaron de la tecnología de Vitalogic en el que se mencionó a la Calavera, que sería el contratista. Se suscribió un contrato de corretaje, se encuentran correos electrónicos", dijo el juez.

La reacción de Barreras no se hizo esperar. En su cuenta de X, el embajador calificó el fallo como una "paradoja vergonzosa" y acto seguido dejó varias reflexiones.

"Condenado por corrupción el fundador de la “liga anticorrupción”. Esta paradoja vergonzosa suscitará varias reflexiones: La reflexión popular: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. La reflexión democrática: La corrupción es una repudiable enfermedad de la democracia que la deslegitima y por ello es fácilmente usada como arma para desprestigiar a los competidores: si dices que tu enemigo padece la peste, todos huirán de él. Es lo que hizo Rodolfo", comentó.

Luego, el embajador cuestionó la que fue la bandera de Hernández durante su campaña presidencial en 2022, es decir, la lucha contra la corrupción: "Siendo la corrupción despreciable, es la bandera favorita de los populistas ahora llamados “outsiders” como Rodolfo y otros que se envuelven en supuestas banderas de “lucha contra la corrupción”; “Liga anticorrupción”; “Consulta anticorrupción” para hacerse elegir, gobernar con doble moral y luego fracasar. “Calumnia , calumnia que algo queda” es arma favorita de los populistas. Ser honesto no es calumniar", dijo.

Ahora bien, tuvo palabras de solidaridad por el cáncer terminal que el ingeniero confesó que padece. "A pesar de la violencia y la división que expresaba en su discurso creo que todos le deseamos al ingeniero que supere su condición de salud y encuentre la tranquilidad en su entorno familiar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa".

Precisamente, por su condición de salud, y basándose en que pronto cumplirá 79 años, el juez manifestó que no ordenará la captura y el exalcalde de Bucaramanga quedará en libertad.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención, no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado", expresó Hernández en la audiencia.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA