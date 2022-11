Roy Barreras, presidente del Congreso, ha declarado un abierto desafío a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. “La preocupante situación económica global debe afrontarse con prudencia", dijo hace unos días desde su silla del Senado. "Ningún funcionario, ningún ministro, ningún consejero debe generar incertidumbre con sus declaraciones, sino certezas pues esto solo genera miedo y fuga de capitales”, agregó.



(Le podría interesar: Un día con Roy Barreras: ¿cómo vive el presidente del Senado?).

Y luego agregó: “Probablemente se necesite garantizar la autonomía del petróleo incluso con nuevas exploraciones porque la transición energética requiere una empresa o una industria petrolera fuerte que financie la transición energética en 12 o 15 años. No es la improvisación la receta sino, como el mismo presidente Gustavo Petro ha dicho, la transición”.



Roy Barreras es, sin duda, uno de los funcionarios más valorados por el presidente Gustavo Petro quien al enumerar los logros de su gestión en estos 100 primeros días de gestión destacó el haber sacado adelante una compleja agenda legislativa. Un logro que además tiene el mérito de haberlo hecho mientras alternaba las quimioterapias por el cáncer que padece.



Irene Vélez es, también sin duda, una de las funcionarias que el primer mandatario más valora pues está al frente de la transición energética, una de las banderas con las que ganó las elecciones. "Si soy presidente, cesa la contratación de exploración de petróleo", le dijo el entonces candidato Petro a EL TIEMPO.



(No deje de leer: Gobierno de Gustavo Petro lanza documental por sus 100 días).



A pesar del ruido que generen las palabras de la ministra, lo cierto es que van en línea con lo que Petro prometió. "Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro, nada de lo que ha dicho lo ocultó en la campaña. Así nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente”, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al hacer un balance de la gestión del líder del Pacto Histórico.

'Si soy presidente, cesa la contratación de exploración de petróleo': Petro El candidato presidencial respondió tres preguntas del editor político de EL TIEMPO, Armando Neira, sobre cómo sería su primer día de un eventual gobierno. El ahora presidente habló de los hidrocarburos cuando era senador. Foto: El Tiempo.

Sin embargo, Roy Barreras -como también lo ha manifestado el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo- se ha ido apartando de esta postura. Además de sus declaraciones en el recinto del Legislativo, lo hizo en una columna de opinión publicada en las páginas editoriales de este diario.



"La transición minero-energética es una obligación con la humanidad y el cambio climático es una amenaza real de extinción", dijo. "Sin embargo, las transiciones deben ser planeadas, no improvisadas, ni abruptas. Por tanto, hay que decir con claridad que sin exploración no hay paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Es el cambio hacia las energías alternativas, los vehículos eléctricos, los sistemas de movilidad masiva, el uso de la bicicleta y el aire limpio. ¿Quién financia esa transición? Debe financiarse con la propia industria petrolera. El petróleo hay que sacarlo del subsuelo, venderlo y con ese dinero aliviar la pobreza y reindustrializar el país", argumentó.



Luego en entrevista con María Isabel Rueda, también publicada en EL TIEMPO, precisó la importancia de tener los recursos del petróleo.



"Europa definió el año 2035 como el deadline para que no haya más vehículos de combustible fósil, sino eléctricos. Eso es en trece años, por lo que hay que financiar la industria colombiana para que podamos pegar ese brinco y tener estaciones de carga eléctrica en todo el país. Eso se financia con petróleo", dijo.



(No deje de leer: 'Transición energética no se hace en quince días sino en quince años’: Barreras).



"Pero es que estas ministras del ramo, bastante activistas, hicieron mal los anuncios y asustaron a los mercados y al país...", le comentó la periodista Rueda.



"Las transiciones deben ser organizadas, ordenadas, planeadas, no abruptas. Ni en exploración y explotación de hidrocarburos, ni en salud ni en el tema de la paz total se improvisa", respondió Roy Barreras.



Pero ¿hasta qué punto escalará este desafío lanzado por Barreras a la ministra? Pedro Piedrahita Bustamante, profesor de Ciencia Política universidad de Medellín, dice: "Yo no lo veo tanto como un choque entre Roy Barreras e Irene Vélez, sino como un llamado al realismo político".



Para el analista "las condiciones políticas y económicas globales y locales no son estables para hacer ya una transición energética. Todos los países lo vienen planteando. Hay que recordar como cuando era presidente Barack Obama planteó esta transición para el año 2035 pero cuando llegó Donal Trump la reversó. Lo que pasa con Roy e Irene no es un choque sino un llamado a la realidad".

Pero ¿llegará un momento en que la cuerda se rompa de tanto tensarla? El profesor Piedrahita no lo descarta y cree que en caso de que esto suceda será la ministra Vélez quien se vea obligada a dar un paso al costado para que el presidente Petro nombre un ministro de un perfil más pragmático y que se adapte a las condiciones que este punto se están dando en todo el mundo".



Juan Gabriel Gómez, profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, de la Universidad Nacional, dice "es la hora de la realidad". El docente relata: "Manuel Rodríguez, uno de los más respetados ambientales ambientalistas, dijo en una reunión con el viceministro de Defensa sobre el papel de las Fuerzas Armadas ante el calentamiento global, que la contribución de gases de efecto invernadero de Colombia es muy baja; en cambio, la plata del petróleo y el gas es necesaria para la reforestación y para proteger los bosques que quedan. Sin gas, cocinar con leña, significaría elevar la contribución de gases".



Pero ¿una posible salida de la ministra de Minas? "Según entiendo, Irene Vélez -dice el analista Gómez- es cuota en el gabinete de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo se saldará la cosa? Diría que lo mejor para el país sería a favor de Roy; tiene además a su lado al ministro Ocampo y, por si faltara más, la opinión favorable de Mariana Mazzucato, una de las más respetadas economistas del mundo que Petro escucha con atención".



(No deje de leer: Álvaro Uribe sobre la tributaria: 'Puede ser insostenible en mediano plazo').



Mientras que el también experto en análisis político, Guillermo Henao, dice: "Es claro que el gobierno Petro no empezó con pie derecho en el marco de sus anuncios y por otro lado en el impacto comunicacional que podían tener sobre los mercados las palabras de diferentes actores como ministros o hasta algunos congresistas".



Este estratega político cree que "lastimosamente la ministra Vélez ha sido tal vez la más damnificada directamente por sus palabras, por las respuestas de los gremios o hasta por el mismo mercado, que ha tenido altibajos y daños grandes para el país estos días".



Para este experto, Roy Barreras hace tal vez la reflexión más importante del gobierno expresando que la transición energética es prioritaria, pero que no es de 15 días sino de 15 años con lo que así tira línea a un proceso además de continuidad de políticas.



¿Cuál será el desenlace final entre dos de los miembros de mayor visibilidad en el Pacto Histórico? "Un enfrentamiento con Irene Vélez tiene varios matices. Primero, Roy barreras parece que se ha convertido en la voz moral de cierta parte del petrismo y además es quién hasta hoy ha hecho el llamado más amplio en los medios de comunicación a la cordura y a evitar que las políticas de cambio lideradas por Petro sean llevadas al extremo de la efusividad donde pueden dar a la fuerte crítica", dice Henao.



(Lea también: 'No callar en un país violento': la resistencia de periodistas en el conflicto).



"Segundo, Barreras también entiende que el golpe de opinión responderá directamente al desgaste que pueda tener el gobierno Petro y allí varios ministros no han tenido buenas salidas y no han sabido explicar las políticas del cambio, por lo tanto, un político curtido como él es quién ha asumido las explicaciones que ni el mismo o Petro en su momento pudo dar", agrega el experto.



"Por otro lado, parece que la ministra Vélez ha tenido que acudir al silencio en días donde los mercados parecen estar calmándose, lo que ha aprovechado Barreras para acudir a los medios y mostrar una faceta del Gobierno Petro mas tranquila, que reconoce la necesidad de continuar con la exploración y la explotación petrolífera y que entiende que los hidrocarburos son los financiadores de la economía colombiana", dice él.



"Allí Vélez tendrá un reto, dado que su período de aprendizaje luego de 100 días ha terminado y existe la necesidad de que la reforma tributaria se lleve a cabo sin contratiempos y para el presupuesto del 2023 tener buenos precios de petróleos será crucial en el marco de los cambios sociales propuestos por Petro", concluye Henao.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

​@armandoneira

Más noticias de política:

-Avanzó en el Congreso ley que envía a la cárcel a quienes apliquen biopolímeros.

-Lucha contra el hambre y reubicación: medidas de Petro por ola invernal.