Cuarentena, ¿una medida inconstitucional?: Rodrigo Uprimny responde

El abogado, profesor de la Universidad Nacional y exdirector de la oenegé Dejusticia, Rodrigo Uprimny, plantea que estamos viviendo una triple emergencia.



La primera es sanitaria, por los riesgos del virus; la segunda es jurídica, por las medidas excepcionales que han asumido los gobiernos para enfrentar la pandemia; y la última es una emergencia mundial por los cambios que se están dando.



“No creo que un mundo poscovid-19 sea idéntico. Después de esto, el mundo será según como nos comportemos durante la pandemia”, dice Uprimny.



(Le puede interesar: ¿La cuarentena lo agarró en otra ciudad? Así podría volver a la suya)

¿La medida de la cuarentena es constitucional?

No existe un marco jurídico, ni constitucional ni legal claro para afrontar un desafío como la pandemia; en el régimen ordinario no están previstas las cuarentenas generales.



Hay una ley de 1979 que decreta cuarentenas para algunas personas que planteen riesgos de contagio, y el régimen excepcional con estado de emergencia tampoco parece totalmente apropiado para estas medidas, ya que todo indica que estas serán intermitentes por un largo plazo, y los regímenes de excepción en Colombia son de corta duración.



Eso ha hecho que el Gobierno y las alcaldías locales hayan usado algunos instrumentos de excepción. Al Gobierno la declaratoria de emergencia sí le permitió tomar ciertas medidas legislativas para enfrentar la pandemia, como establecer un impuesto extraordinario a servidores públicos de mayores ingresos o crear el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), han sido cosas importantes y algunas acertadas, no todas.

El mundo será según como nos comportemos durante la pandemia FACEBOOK

TWITTER

Entonces, ¿cómo se pueden entender las medidas de la presidencia y de las alcaldías?

Formalmente esos decretos, tanto del presidente como de la alcaldesa de Bogotá, no tienen sustento jurídico formal claro aún cuando yo creo que son medidas que en la sustancia, en lo que se proponen y en la proporcionalidad de la restricción, son acertadas porque en ese momento la única forma de prevenir una expansión exponencial del contagio era decretar una cuarentena general.



Esto muestra que es necesario corregir o ajustar el ordenamiento jurídico colombiano para que sea más claro quién puede tomar las medidas de cuarentena, en qué condiciones y cuáles son los controles.

Legalmente, ¿qué caminos quedan?

Varios abogados estamos debatiendo si el control de los decretos de cuarentena tiene que esperar a una acción de nulidad presentada por un ciudadano, hoy esas acciones están suspendidas.



En este sentido, hay que mirar dos cosas. Primero, si es un decreto que tiene el control inmediato de legalidad del consejo de Estado, porque tiene que ver con las medidas de emergencia aun cuando no sea formalmente un decreto reglamentario de decretos de emergencia. Segundo, si la Corte constitucional debe avocarlo oficiosamente por ser, materialmente, una especie de decreto legislativo.



Entonces, hay una incertidumbre jurídica que no es conveniente y por eso es que hemos propuesto que la Corte Constitucional, al analizar los decretos de emergencia, aclare esa situación y que el Congreso entre a regular ese tema estableciendo un marco jurídico legal apropiado en el tema de restricción de libertades y de cuarentenas.

La única forma de prevenir el contagio sin incrementar la pobreza es con una redistribución económica FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo califica las medidas que se han tomado?

Son apropiadas y van en muy buena dirección, aunque tengo dudas sobre la regulación del uso de los recursos. Sin embargo, yo creo que han faltado dos grandes tipos de medidas: la primera, una medida para establecer mayor transparencia y saber cuáles son los fundamentos científicos de las decisiones tomadas por el Gobierno, porque se flexibiliza la cuarentena, pero no sabemos si ya se aplanó lo suficiente la curva para autorizar esas medidas, si tenemos los instrumentos de bioseguridad suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores.



Mi segunda gran crítica es que el Gobierno no ha tomado medidas suficientemente redistributivas; la única forma de prevenir el contagio sin incrementar la pobreza es con una redistribución económica. Es decir, con la transferencia de recursos de quienes más ingresos y más propiedad tienen para crear una renta básica durante el tiempo de la pandemia y en eso el Gobierno ha sido excesivamente tímido. Con un impuesto al patrimonio pueden obtenerse recursos necesarios para mantener una renta básica especial para las personas vulnerables.

Muchos académicos creen, con temor, que esta pandemia servirá para que aflore el autoritarismo, ¿usted qué piensa?

El uso de los poderes de emergencia es riesgoso porque implica una concentración de poderes en el ejecutivo. Pero eso también dependerá de que ejerzamos nuestro derecho de sospecha frente al uso de los poderes de excepción, no podemos dar un cheque en blanco a los gobiernos, hay que ejercer controles para que los poderes de emergencia sean empleados apropiadamente.

POLÍTICA