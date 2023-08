Este lunes 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro completó su primer año de Gobierno. En medio de la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá, el jefe de Estado realizó un balance de su mandato durante estos 365 días, incluyendo temas económicos, de salud, medio ambiente y, entre otras cosas, paz.

A propósito de esta fecha, se pronunció el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien se enfrentó el año pasado en las urnas contra el actual mandatario y ocupó el segundo puesto.

A través de un carta abierta a los colombianos, que publicó en su cuenta de Twitter, el ingeniero aseguró que las elecciones "terminaron manipuladas por oscuros intereses".

"Yo estaba seguro de que ganaría la presidencia. Las matemáticas eran claras. Petro tenía un techo. Con lo que yo no contaba, era con la manipulación que los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora", inició diciendo ante la cámara.

Según contó el exaspirante a la Presidencia de Colombia, unos días antes de la segunda vuelta, se enteró de un "plan" para acabar con su vida.



Frente a esto, señaló: "Yo creo que me faltó la valentía que tuvo Luis Carlos Galán, o que tuvo Jaime Garzón, o la de Gaitán. Gracias a eso, estoy vivo. Las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, hijos y nietos".

Para Hernández, "los verdaderos culpables de lo que hoy está viviendo el país son los politiqueros que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar la chequera y a la izquierda de Petro".

En su video, de poco más de cinco minutos, el ahora candidato a la Gobernación de Santander acusó a Roy Barreras, Armando Benedetti, Ñoño Elías, Musa Besaile, Samper, La Gata y a otros dirigentes con "puesto y negocios en el gobierno" de respaldar al presidente Gustavo Petro durante su subida al poder por su campaña presidencial.

“En Santander el clan Aguilar, los Tavera, Héctor Mantilla, los Díaz Mateus, Ferley Sierra, Juan Carlos Cárdenas, entre otros, que se fueron a donde Petro en vez de apoyar un santandereano”, detalló Rodolfo Hernández.

#EnVivo | Carta abierta a los colombianos https://t.co/rchMdOnc3O — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) August 8, 2023

El excandidato a la presidencia señaló que el actual jefe de Estado no iba a ganar las elecciones, sino que "lo eligió la politiquería".

"A los partidos tradicionales de siempre no les importa la ideología, les importa tener un presidente con el que puedan negociar. Ese no era yo. Soy consciente que perdí porque morí en mi ley, no quise aliarme con ningún politiquero", añadió el político santandereano.

Hernández instó al presidente Gustavo Petro a "responderle a Colombia" y "cumplir lo que prometió", alejado de la politiquería.

“De por Dios, señor presidente Petro, no más impuestos, no más deudas, a Colombia no le falta plata, le sobran ladrones”, concluyó en el video el también empresario, quien fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO