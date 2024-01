Critican a Mincultura por decir que robo de espada de Bolívar fue recuperación del M-19

Gran controversia ha causado una invitación por parte del Ministerio de Cultura, firmada por el responsable de la cartera, Juan David Correa, a una conmemoración por el aniversario de los 50 años del robo por parte del M-19 de la espada de Bolívar, acción que sirvió como acto fundacional de dicho grupo guerrillero.



El evento en cuestión tendrá dos jornadas, el 16 y 17 de enero, y se llevará a cabo tanto en el Museo Nacional como en la Casa Museo Quinta de Bolívar. La molestia ha sido en gran parte a que no se designa la acción como un robo por parte del grupo guerrillero sino como “la recuperación de la espada del Libertador Simón Bolívar”.



De acuerdo con la invitación, el objetivo con las dos jornadas es “resignificar los hechos del 17 de enero de 1974 y propiciar espacios de reflexión y diálogo acerca de los museos para la construcción de una cultura de paz y educación en Colombia”.



La conmemoración comenzará el 17 de enero en el Museo Nacional, con un diálogo nacional que comenzará hacia las 9 de la mañana. Luego se hará un recorrido por las salas permanentes donde hay hechos relacionados con el M-19 y con piezas relacionadas con la historia de Simón Bolívar. Asimismo habrá actos culturales sobre la historia del grupo guerrillero y un acto simbólico sobre “la recuperación de la espada y su significado para la nación colombiana”.



Ante dicha invitación, figuras de oposición como el representante Andrés Forero fueron críticas. “Tratan de reescribir la historia a la malas”, declaró el representante del Centro Democrático. “El Ministerio de Cultura presenta el robo de la espada de Bolívar por parte del M-19 como una ‘recuperación’”, agregó el congresista.



“Es inaceptable que una entidad estatal haga apología del delito y exalte a un grupo terrorista, responsable de secuestros y asesinatos”, concluyó el representante.



El concejal Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, fue otro de los que mostró su molestia debido a que se muestra que el M-19 “no se robó la espada de Bolívar sino que la recuperó”. Según el cabildante de Bogotá, es un “total irrespeto a la historia de nuestro país y fuera de eso van a conmemorar los 50 años de ese hurto”.



En cuanto a la polémica, desde el Ministerio de Cultura se anunció que no habrá respuesta más allá de los dos eventos, en los que se darán los debates frente al significado de la acción llevada a cabo por el M-19. Por otro lado el director del Museo Nacional, William López, dijo que se trata de un acto de reflexión sobre el hecho y no de una conmemoración.



