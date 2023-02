Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), desde la cual representa a los 32 mandatarios regionales del país.



En diálogo con EL TIEMPO, Jaramillo expresó su apoyo a las iniciativas que se adelanten a nivel nacional en pro de la ciudadanía, y también anotó algunas preocupaciones sobre la reforma de la salud y el diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



¿Qué es la organización que usted dirige, la Federación Nacional de Departamentos?

La Federación es la voz de las regiones, esto está conformado por los 32 gobernadores y gobernadoras. Es una Federación en la que aportamos al Gobierno Nacional una sola voz desde las regiones, en todo lo que tiene que ver con las problemáticas que tenemos cada uno.



Tenemos una organización muy sólida, con gente muy juiciosa que creo que le puede hacer un gran aporte sobre todo en este año de tantos cambios, creo que le puede hacer un aporte muy grande al país.

¿Cómo les ha ido con el gobierno del presidente Gustavo Petro?

Ahora tenemos un reto nuevo. Veníamos tres años con el gobierno anterior. Ahora tenemos un cambio de Gobierno, estamos tratando de hacer una buena interlocución, yo creo que todos estamos llamados a la conciliación, a tratar de que todo avance, no destruir lo que se ha construido, sino más bien avanzar en lo que no está funcionando. Le hemos ofrecido al presidente Gustavo Petro la oportunidad de reunirnos con él, ya asumiendo yo la presidencia de la FND, donde le pusimos a disposición toda esta experiencia de estos tres años de gobernadores y gobernadoras al servicio del país.



El presidente Gustavo Petro y el gobernador Roberto Jairo Jaramillo. Foto: Presidencia

Tuvimos una reunión con la ministra Carolina Corcho, para hablar de la reforma de la salud, soy profesional de la salud e insistimos en que no queremos destruir lo que ya hemos avanzado. En el año 1991, con la Constitución, teníamos una cobertura del 22 por ciento de la población, ahora tenemos un 98 por ciento.



En eso, la infraestructura hospitalaria ha avanzado en servicios, hay que tratar de que lo bueno lo llamemos bueno, y mirar cómo reformamos lo que no esté funcionando. Así que dentro del respeto y altura que debemos tener, queremos ofrecer este gran aporte desde las regiones.

¿Cómo ve la reforma de la salud desde las regiones?

Tenemos muchas inquietudes, nosotros en temas de atención primaria no tenemos realmente mayor objeción, pero sí tenemos muchas dudas. Nos preocupa que se le deben a las IPS por parte de las EPS. Como usuarios le pagamos a la Adres todo al día, porque si dejas de pagar un mes, te quitan los servicios. La Adres le paga al día a las EPS, ¿pero qué está pasando con las EPS que no le pagan al día a las IPS?



En este momento tenemos una cartera de 16 billones de pesos que le deben las EPS a las IPS, de las cuales seis billones superan el año de cartera, una cartera que ya empieza a preocupar. Entonces nos preocupa qué va a pasar con esto, cuando se liquidan quién va a asumir estas carteras, quién va a asumir estas deudas que tienen colapsado el sistema de salud, no solamente privado sino también público por esas carteras tan morosas.



Yo siempre he dicho que donde nos pagaron la mitad de lo que nos deben, todo el sistema sería viable, estamos insistiendo en que no tenemos claridad sobre estos temas, así que tenemos un equipo trabajando muy duro, tenemos una comisión para reunirnos con el equipo de trabajo de la doctora Corcho, de darle toda la disposición que queremos para tratar de construir, hacer ver de pronto qué cosas pueden estar afectando a las regiones. Aquí no se trata de criticar o de hacer una oposición, o de decirles a todos sí. Yo creo que nosotros tenemos el deber moral no solamente con los territorios, sino con los ciudadanos de juiciosamente sentarnos a mirar realmente qué hay. Hay cosas que no están claras, son 291 páginas donde creo que hay que mirar renglón por renglón muy detenidamente.

¿Cómo ve la posibilidad de construir 2.500 Centros de Atención Inmediata? ¿Tenemos el dinero y la infraestructura planeada para eso?

Le voy a contar una experiencia que tenemos en el hospital de Quimbaya, Quindío, ya tenemos estudios y diseños, tenemos todo desde el primer día de gobierno estoy trabajando con eso. Apenas ahora estamos ya esperando que hagan cierre financiero, que normalmente lo hacen en la primera semana de enero, ahora se nos fue hasta el 31 de marzo, que nos tiene colapsados a todos el dinero de regalías para poder avanzar. Entonces yo no sé si llevamos tres años trabajando duro para hacer un solo centro hospitalario, yo sí quisiera saber cómo se va a hacer eso, con qué premura se va a hacer eso, los dineros de dónde van a salir, quién los va a ejecutar.



Porque bienvenido todo lo que sea para mejorar la salud, bienvenido y aplaudo, pero queremos saber cómo se va a hacer, y ahí estamos dispuestos para aportar todo nuestro conocimiento desde los territorios. Creo que nadie va a querer que no funcione bien la salud, yo creo que en eso estamos todos los colombianos unidos, pero no tenemos claras algunas reglas del juego.

Uno de los temas grandes que atraviesa el país es la búsqueda de la ‘paz total’. ¿En las regiones cómo se está manejando la paz?

Creo que aquí hay muchas incertidumbres. La Federación Nacional de Departamentos funciona con un consejo directivo que yo presido, hay un director ejecutivo que es Didier Tavera y unas comisiones que son interlocutores en estos temas puntuales. En el Quindío somos un territorio de paz, no tenemos guerrilla, paramilitares, ‘bacrim’. Realmente hay unos gobernadores que sí viven el día a día, y ahí vamos a sentar precedentes. Esa voz de las regiones debe ser escuchada porque nosotros conocemos cada uno de los territorios.

¿No los están escuchando?

Le pedimos al Presidente hace ocho días que mejoremos los canales de interlocución. Nosotros tenemos ahora al doctor Luis Fernando Velasco, que es el alto consejero para los Regiones, pero es que son muchos los problemas que tenemos en las regiones. Y sí queremos tener una interlocución más fluida, hemos visto que no es tan fácil a veces, estoy hablando por todos los gobernadores y gobernadoras. Esa es una solicitud que esperamos sea atendida y poder mejorar, porque todos queremos que esto funcione.

Justo se presentó un ataque en el Huila...

Le envío un saludo especial al gobernador Luis Enrique Dussán, mi colega del Huila, con esta tragedia que enluta a este departamento. Este es un país de regiones, y la problemática que tiene el gobernador de Amazonas es muy distinta a la que tengo yo en el Quindío, o la que tiene el gobernador del Cauca, o Aníbal Gaviria en Antioquia. Yo creo que aquí ‘cada lora en su estaca’, tenemos unos gobernadores que nos van a hacer la representación en temas puntuales como ese.



¿Ustedes sí están recibiendo los recursos que se requieren en las regiones?

Estamos preocupados, por ejemplo, ya el director de Invías espero que nos solucione este próximo jueves en el Quindío el tema de vías terciarias, un tema de vías verdes, esperamos que se pueda solucionar. Pero tenemos por ejemplo el tema de que no hubiera hecho cierre financiero el Ministerio de Hacienda la primera semana de enero, sino que nos llega hasta el 31 de marzo, le pongo un ejemplo local: Juegos Nacionales.



Ya tenemos todo viabilizado, pero tenemos la plata de regalías. Necesitamos ese visto bueno, digamos, ese CDT del Ministerio de Hacienda que nos libere los recursos y poder subir a licitación. Estamos pidiéndole a gritos al ministro, el jueves me reúno con él, esperamos que nos dé una manito, y así están muchas obras frenadas que tienen recursos de regalías. O sea, le pedimos al gobierno nacional que agilice lo más pronto posible esta liberación de recursos.

¿Cuánto se demoran esos chulos para que ustedes tengan los recursos?

Normalmente se demoraron una semana, la primera de enero, ahora vamos al 31 de marzo, son tres meses que definitivamente nos ponen en aprietos en un año de cierre.

¿Por qué está pasando eso?

No sabemos, no tenemos una explicación clara, yo me voy a reunir con el ministro el jueves, y espero no solamente ir con el tema del departamento del Quindío, sino que voy a hablar a nombre de todos los gobernadores y gobernadores, porque hay una preocupación, tenemos como un freno, después nos viene Ley de Garantías, y pues en un año electoral, un año de cambios, un año de mucha cosa, lo que queremos es avanzar y poderle responder a cada una de las personas que ha creído en todos estos procesos del país.

¿Qué le pediría de manera urgente al presidente Petro?

Urgente es el tema de interlocución, el tema de liberación de los recursos de regalías que tenemos en el país. Yo creo que eso nos frena absolutamente, todos queremos que tenga victorias tempranas en toda esta entrega de obras, Juegos Nacionales, pero también lo más importante es que sea escuchada la voz de las regiones a través de la Federación Nacional de Departamentos, que es el ente que nos agrupa de manera juiciosa, organizada, estudiosa. Nos hemos reunido varias veces con él y le pedimos a gritos que seamos escuchados lo más rápido posible.



Yo creo que aquí todos queremos que avance y sabe que aquí tenemos toda la buena disposición, todas las ganas de que esto avance, porque todos queremos tener un país próspero, abundante, un país donde se le dé respuesta oportuna e inmediata a la gente.

El Quindío, uno de los departamentos más bellos de Colombia, tiene este año los Juegos Nacionales, eso no tiene pierde, ¿cierto?

El 28 de noviembre tenemos que tener, en el caso del Quindío, un coliseo multideporte y un complejo acuático, ya tenemos todo viabilizado, todo listo. A la ministra María Isabel Urrutia le manda también un saludo. Si nos dan el visto bueno hoy de Ministerio de Hacienda, al otro día podemos subir a página la licitación, así que estamos contra el tiempo.



En este momento ocho días cuentan, queremos ser anfitriones no solamente de los Juegos Nacionales, acuérdate de que yo toda mi vida me dediqué a la discapacidad, y tener los juegos paranacionales y ser anfitriones en el mes de noviembre ya cerrando nosotros, como gobierno yo creo que esa es una alegría que nadie me va a quitar.

Los Juegos van porque van...

Van en el departamento porque son dos escenarios importantísimo, una inversión muy grande, y así está Caldas, Risaralda, y los tres municipios: Armenia, Pereira y Manizales estamos con esa necesidad de que nos liberen esos recursos lo más rápido posible.

Uno de los temas en los que está empeñado este gobierno es vivir del turismo, ¿cómo están las cifras del Quindío en cuanto a esto?

Para nosotros ahora el rubro de turismo es extremadamente importante, pero te tengo una noticia que quiero compartir y no me la puedo callar, fuimos el departamento con más crecimiento de exportaciones no mineras. Pasamos de 182 millones de dólares a 347 millones de dólares, es un crecimiento del 98,7 por ciento, es una locura para un departamento tan pequeño, en temas de cafés especiales, café tostado, limón tahití.



Pero ahora tenemos este otro rubro que es el turismo, teníamos turismo estacional: junio-julio, diciembre-enero, Semana Santa y semana de receso. Ahora tenemos todo el año continuamente una ocupación de cerca del 85 por ciento. Eso es una bendición, datos dados por Cotelco, en temas de restaurantes muy bien.



Tenemos problemas de carga también, este fin de semana estuvimos en Cocora, en Salento, con el Alto Consejero para las Regiones mirando la carga que tiene Salento, vamos a tener que restringir en algunos momentos las entradas a algunos municipios, porque queremos conservar lo más valioso que tenemos que es el Paisaje Cultural Cafetero, y la cuna del árbol nacional, Ley 69 de 1985, que tengo el honor de decir que fue mi padre el que nos blindó con esa ley en todo este tema de páramos y conservación.



Armando Neira

Editor de Política

El Tiempo

