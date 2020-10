Revocan fallo que ordenaba frenar operaciones de militares de EE. UU.

El Consejo de Estado revocó un fallo de tutela que le ordenaba al presidente Iván Duque pedir un aval ante el Senado para la presencia una misión militar estadounidense en Colombia.



Los magistrados revocaron el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en primera instancia, le otorgaba un plazo de 48 horas al Presidente para remitir al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”.

La acción judicial había sido interpuesta, entre otros, por los senadores Iván Cepeda Castro, Roosvelt Rodríguez, Antonio Sanguino, José Ritter López, Wilson Arias, Guillermo García Realpe, Victoria Sandino y Temístocles Ortega.



Los congresistas consideraron vulnerado el amparo del derecho fundamental de participación política, dado que Duque no solicitó autorización al Senado ni consultó al Consejo de Estado sobre el ingreso al país de los militares estadounidenses.



Así, los senadores pedían que se le ordenara al jefe de Estado que, de manera inmediata, les restaurara su derecho y competencia obstruidas y dejara sin efectos la decisión de 27 de mayo mediante la cual autorizó el tránsito y permanencia de una brigada militar de los Estados Unidos en el territorio nacional.



El tema se dio tras el reporte de que un grupo de 53 militares llegaban al país para realizar tareas de asistencia y entrenamiento, sin que tuvieran participación en actividades militares.



Al resolver la tutela, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón. Pero ahora, el Consejo de Estado revocó la decisión.



Los magistrados consideraron que los accionantes no acreditaron que se les hubiera imposibilitado u obstaculizado el ejercicio de las funciones propias del cargo.



“En primer lugar, que no existió impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones individuales de control y participación política los demandantes como miembros del Senado al interior de la Corporación. Y en segunda medida, que no efectuaron una proposición ante la mesa directiva y que esta se haya negado al ejercicio del debate en la plenaria, por lo que se advierte que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo adicional para ejercer sus derechos al interior de la Corporación a la que pertenecen”, señala el fallo.



En relación con la orden dada por el Tribunal de Cundinamarca, “la Sala debe advertir que en dicha oportunidad se efectuó un estudio errado”. Agrega que “las competencias que no fueron ejercidas por los Senadores actores no pueden ser trasladadas al juez constitucional de tutela”.



Por eso, el Consejo de Estado decidió revocar el fallo de primera instancia y declarar la improcedencia de la acción de tutela por no concurrir el requisito de subsidiariedad.



