Alivio en aporte a pensión se paga con trabajo al fin de vida laboral

Solo personal de 35 actividades productivas tiene permiso de circular en la cuarentena extendida hasta el 27 de abril. Con ello, más de 1,6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas dicen estar quedando sin oxígeno, pues solo el 28 por ciento estaba habilitada para teletrabajar, y ellas concentran entre el 70 y 80 por ciento del empleo en el país.

En respuesta a esta difícil situación, el Gobierno lanzó esta semana un paquete económico de alivio con la condición de que defiendan el empleo. Otorgamiento de una línea de crédito con garantía para que puedan cubrir los costos de nómina, suspensión temporal de los aportes a pensiones para mejorar el flujo de caja de las empresas, y la creación de un impuesto a los servidores públicos para financiar programas de apoyo económico a los colombianos que han perdido su empleo son las líneas gruesas de las medidas. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reveló los ajustes que tienen las medidas, previo a la expedición de los decretos.

Dice el Gobierno Nacional que las medidas anunciadas este Jueves Santo buscan la defensa del empleo y a la solidaridad. ¿Por qué?

En estos momentos muchas empresas están dejando de percibir ingresos por la baja actividad económica que venimos enfrentando como consecuencia de las políticas de salud pública implementadas para hacer frente al covid-19. Estas reducciones en los ingresos de las empresas afectan directamente su caja y por tanto su capacidad para cubrir sus costos de funcionamiento, uno de esos costos es la remuneración a sus empleados.



Para defender el empleo, se busca recurrir a la solidaridad de todos los actores de la economía colombiana y en especial a los colombianos que no están siendo afectados económicamente como consecuencia de esta situación delicada que estamos viviendo.



Señor viceministro, ¿en esencia cuáles son las medidas?



En esencia son tres medidas. La primera es el otorgamiento de una línea de crédito con garantía para que las Mipymes puedan cubrir los costos de nómina. La segunda es la suspensión temporal de los aportes a pensiones para mejorar el flujo de caja de las empresas. La tercera, es un impuesto a los servidores públicos para financiar programas de apoyo económico a los colombianos que han perdido su empleo.

El Gobierno decidió que los empleados públicos que ganan más de 10 millones de pesos, incluyendo los contratistas, harán un aporte. ¿De cuánto será el aporte? ¿Desde cuándo comenzará? ¿Irá hasta cuándo?

El Gobierno colombiano se ha comprometido con preservar los empleos de los funcionarios públicos, por lo que ellos disfrutaran de estabilidad laboral durante estos tiempos de turbulencia.



En solidaridad con aquellos colombianos cuya situación laboral se ha visto gravemente afectada por los efectos de la crisis ocasionada por el covid-19, hemos diseñado un impuesto en el que los servidores públicos, contribuirán entre el 4 % y el 15 % de su ingreso bruto para financiar programas dirigidos a brindar un sustento económico a esta población damnificada. Este impuesto se descontará por nómina desde mayo y estará vigente por 6 meses.

¿Este dinero a dónde va a ir?



Los recursos recaudados por este concepto se destinarán al Fondo de Atención de Emergencias -Fome- para que puedan ser empleados para financiar los programas de atención a la población que ha perdido sus empleos por cuenta del covid-19.



¿Quién controlará el manejo transparente de esa plata?



Vale la pena recordar que todos los programas que se financien por el FOME están sujetos a las reglas de juego, incluidos los requerimientos de transparencia, aplicables a todo el Presupuesto General de la Nación.



Por esta razón, los entes de control cuentan con acceso irrestricto a toda la información relevante. De esta manera, se implementan dos etapas de control. La primera es la presupuestal, por medio de la cual nos aseguramos de que los recursos vayan a atender los programas destinados a conjurar la crisis antes de que sean asignados a las entidades. La segunda es la del control fiscal, a través de la que los órganos de control auditan que los recursos hayan sido destinados de manera efectiva y eficiente para lo que se habían destinado en la etapa presupuestal.

El Gobierno anunció alivios para las Mipyme. ¿Por qué?



La coyuntura actual de la propagación del covid-19 ha desencadenado un sin número de dificultades sociales y económicas, generando un impacto importante en la economía, dado el cese de las actividades de muchas empresas y personas. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son muy importantes para la economía porque emplean cerca del 70 % de los trabajadores del país.



Por esta razón, se requieren soluciones inmediatas por parte del Gobierno nacional para mitigar los problemas de liquidez que están enfrentado, y así se contribuya a evitar los despidos durante el tiempo que dure la pandemia.

Financiación de nóminas. Así será

¿Eso significa que el Estado va a financiar las nóminas?



Eso lo sabremos 'ex post'. Si la empresa sale adelante y logra pagar el crédito que utilizó para pagar la nómina durante la crisis, estupendo. Si no lo logra, el Gobierno terminará pagando esas obligaciones.



¿Cómo será el procedimiento?



El Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), respaldará los créditos que las Mipymes adquieran con el sistema financiero para el pago de sus nóminas. Este respaldo consiste en una garantía, emitida por el FNG, para respaldar en un 90 % esos créditos. Para llevar a cabo este respaldo, el Gobierno nacional capitalizó el FNG con un monto de $ 3,25 billones.



Los pasos son los siguientes:

Paso 1: la empresa o persona interesada debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito.



Paso 2: al firmar los documentos del crédito, el solicitante deberá firmar un documento de la aceptación de la garantía.



Paso 3: la entidad financiera deberá solicitar al FNG la garantía a través de su portal de internet.



Paso 4: el intermediario financiero realizará el desembolso del crédito.

Este proceso no se debe demorar más de unas pocas horas.



¿Qué condiciones exige el Gobierno para este beneficio?

El Gobierno nacional, junto con el FNG, reglamentará y publicará las condiciones específicas para esta nueva línea de crédito la próxima semana. No obstante, hay unas condiciones mínimas que ya hemos identificado. A esta línea podrán aplicar Mipymes con ventas anuales de hasta $ 52 mil millones, que pueden ser personas naturales o jurídicas y deben estar domiciliadas en Colombia. El plazo será de hasta 36 meses y el 50 % del costo de la comisión será asumido por el Gobierno nacional.

¿Qué pasa si incumplen y, por ejemplo, el Gobierno comprueba el despido de empleados?



El Intermediario Financiero deberá informar al deudor que la garantía para el crédito que se le va a otorgar cuenta con un subsidio del Estado y que, por lo tanto, se debe garantizar su uso para el propósito para el que fue diseñado que es el pago de la nómina.



En este sentido, no habrá una verificación adicional por parte del Gobierno nacional. Confiamos en que los empresarios de este país ven en el mantenimiento de las relaciones laborales con sus trabajadores la mejor forma de enfrentar esta crisis que es temporal y de mantener viables sus empresas. El objetivo del Gobierno nacional es que las empresas cuenten con recursos de liquidez que les permita afrontar este momento de dificultad, para que se mantengan activas para cuando las medidas de aislamiento lleguen a su término.

El Gobierno también estableció la suspensión del aporte a pensión de los trabajadores y de los empleadores. ¿En la práctica qué significa esto?



Una de las principales preocupaciones del Gobierno nacional es la protección del empleo de los colombianos durante la crisis. Es por esto que se ha decidido suspender por dos meses el aporte a pensiones obligatorias tanto de los empleadores como de los empleados, para priorizar el pago de los salarios que las empresas deben hacer a sus trabajadores. Durante este tiempo, se continuará con la cobertura del seguro previsional, que le garantiza el pago de una pensión en caso de invalidez o una pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios en el caso de su muerte, y con el pago de la comisión que asegura la administración de sus ahorros. Para garantizar el acceso a estos servicios, el aporte por parte de los empleadores pasaría a ser del 2,25 % y el de los empleados sería del 0,75 %.



¿Cómo será el mecanismo para que entre en práctica la medida para las pensiones?



El mecanismo de cotización continuará siendo el mismo al que actualmente se usa. Las empresas realizarán las cotizaciones usando los canales tradicionales. Por su parte, los independientes podrán seguir usando los portales de planilla única. Estamos adelantando toda la gestión con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, a través del sistema PILA, para permitir que los empleadores y los trabajadores suspendan el pago de la cotización a la pensión obligatoria únicamente por dos meses. Es importante mencionar que el aporte a la salud continuará siendo de carácter obligatorio para todos los trabajadores.



Con esta serie de medidas, ¿a cuantos empleados y empresas benefician las medidas?



De acuerdo con la información que tenemos de Confecamaras, esperamos beneficiar a lo sumo a 5,570,036 empleados formales y 1,636,280 empresas.



¿Cuánto le cuesta esto a la Nación y de dónde van a sacar los recursos?



Las mesadas pensionales que paga Colpensiones usan recursos de dos fuentes, la contribución de sus afiliados y los aportes directos que hace la nación a través del Presupuesto General de la Nación. Como consecuencia de suspensión de los aportes, la nación tendrá que reponer ese faltante, cuyo valor es aproximadamente de 1,5 billones.



Podría doctor Londoño, para ilustración de los lectores, dar ejemplos de lo que implican para la gente las medidas. Es decir, para salarios públicos altos, no hacer aportes a pensión de la gente, si bien libera caja a empresas son semanas que el trabajador no cotiza y luego se las reponen?



Como lo dije anteriormente en este momento debemos recurrir a la solidaridad de todos los colombianos, por lo que las personas deberán trabajar dos meses más al final de su vida laboral para alcanzar su tiempo mínimo de pensión.



O si en el caso del pago de nómina a pymes incluye los aportes a pensión...O qué incluye?



Esta medida de líneas de crédito para pago de nómina se toma en paralelo a la suspensión de las contribuciones al sistema pensional, por lo que no incluiría los aportes a pensión.



