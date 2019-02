El segundo tiempo del presidente Duque con los partidos políticos

Esta semana será clave en el futuro de la relación entre el gobierno del presidente Iván Duque y los partidos políticos, la cual entrará en su segundo tiempo después de un semestre legislativo que fue menos de lo que se esperaba para el arranque de un nuevo gobierno.

Las posiciones con las que llegan Gobierno y partidos a las reuniones de esta semana hacen pensar que los encuentros no serán sencillos y –al menos por lo dicho por el mandatario en los últimos días– todo parece indicar que el Gobierno insistirá en el modelo de relación con el Congreso que ha adoptado: cero transacciones burocráticas con los partidos.

El primer semestre de trabajo legislativo les dejó más de una frustración al Gobierno y a los partidos políticos. Aunque el Ejecutivo logró la aprobación de algunos de sus proyectos claves, como la ley de financiamiento, los congresistas modificaron gran parte de esta norma y propuestas oficiales como gravar la canasta familiar no recibieron la bendición de las colectividades.



Otro fracaso se vivió con la reforma de la justicia, iniciativa impulsada por el Gobierno, la cual se hundió en su tercero de ocho debates y en medio de críticas de varios sectores políticos a la ministra responsable del proyecto, Gloria María Borrero, quien también arremetió contra algunos partidos por, supuestamente, haber cedido ante el ‘lobby’ de magistrados de altas cortes para archivar la iniciativa.



Los partidos políticos tampoco la vieron fácil. A diferencia de lo que sucedía en otros gobiernos, en los cuales eran la base para la formación del gabinete ministerial, en este caso se quedaron esperando a que Duque los llamara para concertar el nombramiento de sus cuotas.



Según lo ha manifestado en varias ocasiones el jefe de Estado, sus ministros son una muestra de experticia técnica y no responden a ninguna jefatura política o partidista que los manipule. Son, en otras palabras, funcionarios expertos en los temas de sus carteras y no en hacer política.



Para muchos, este esquema fue el responsable de que el Congreso tuviera una especie de ‘frenazo’ y de que la participación de los partidos políticos en el gabinete –que permitió la colaboración entre el Gobierno y el Legislativo en otros gobiernos– fuera sustituida por una deliberación más libre de los congresistas.



Con este panorama, los partidos políticos se preparan para lo que será su primer cara a cara con el presidente Duque, esta semana, en el cual se definirá el futuro de esa relación que, para muchos, tiene afectada la gobernabilidad del Presidente en el Capitolio.



El jefe de Estado manifestó hace pocos días que uno de sus principales objetivos es “elevar el debate entre las instituciones”, ya que con esto se le dice a la sociedad colombiana “que lo que debe primar en la relación de los poderes públicos es el debate sano, productivo, de frente al país y no el trabajo tras bambalinas para tratar de utilizar aplanadoras o pupitrazos”.



Estas palabras, que son la reiteración de la tesis que ha manejado el Gobierno en los últimos meses, hacen pensar que la tan ansiada crisis ministerial que esperan varios sectores políticos no se dará, al menos por el momento.



Entre tanto, varios sectores políticos insisten en que la participación de los partidos en el equipo de gobierno de Duque es vital para asegurar la aprobación en el Congreso de las normas que requiere el país para marchar hacia el crecimiento y el desarrollo.



¿En dónde se encontrarán Gobierno y partidos políticos? Esa es una pregunta que solamente tendrá respuesta después de las reuniones que comienzan esta semana, ya que, al menos por lo dicho, ambos llevan visiones diferentes sobre el trabajo armónico de las ramas Ejecutiva y Legislativa.



Mientras que varios partidos políticos piensan que el esquema debe cambiar, el jefe de Estado parece aferrado a darle prioridad a “elevar el debate entre las instituciones” y no avanzar en acuerdos con los partidos, por ahora.



Así las cosas, las reuniones de esta semana serán el punto de partida para determinar si Duque cede ante las pretensiones de varios sectores políticos y les da ministerios a los partidos políticos o si su relación con el Congreso se mantendrá con el bajo perfil que ha tenido hasta el momento.



POLÍTICA