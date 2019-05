Acuerdo político, clave para superar remezón judicial

Con una serie de reuniones con los jefes de los partidos, entre hoy y mañana, el presidente Iván Duque comenzará esta semana a tejer un acuerdo político que espera superar el remezón en la justicia que se dio en días pasados y crear un bloque sólido en defensa de la extradición.

Los encuentros no serán menores. Entre los jefes de partidos que se reunirían con Duque están Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical; César Gaviria, director del Partido Liberal; Álvaro Uribe, líder máximo del Centro Democrático; Ómar Yepes, cabeza del Partido Conservador, y Aurelio Iragorri, quien rige los destinos de ‘la U’. En otras palabras, son las cabezas máximas de las colectividades.

Las reuniones del jefe de Estado con los jefes máximos de los partidos políticos se dan después de una semana de fuertes remezones en la rama judicial que, incluso, amenazaron la institucionalidad del país.



Algunos de estos hechos han rozado a uno de los mecanismos de cooperación más eficaces con Estados Unidos: el de la extradición, el cual está en el eje de la discusión.

La causa principal de este estremecimiento fue la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de cobijar con la garantía de la no extradición al exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, el miércoles pasado.



Santrich está pedido por EE. UU. por supuestamente haber incurrido en delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz y su suerte estaba en manos de la justicia para la paz.



Este hecho desencadenó una ola de indignación en gran parte de la opinión pública y derivó en la renuncia del fiscal General Néstor Humberto Martínez, horas después de conocida la decisión de la JEP.



El tema de fondo en estos hechos es la protección de la extradición, una herramienta que ha mostrado su utilidad en la lucha contra el narcotráfico.

Líos con extradición

En el centro del debate hay dos temas relacionados con la extradición y que seguramente se tomarán las reuniones de Duque con los jefes de los partidos políticos.

El primero es la aplicación de la extradición a Santrich, lo cual es algo que en este momento no es claro. Por un lado, la Procuraduría ha dicho que hoy mismo interpondrá una apelación a la que tiene derecho para tratar de reversar la decisión de la justicia para la paz.



Y por el otro, la Fiscalía abrió una investigación contra el exguerrillero por delitos relacionados con sus presuntos nexos con el tráfico de drogas, el cual lo tiene detenido, medida que ha sido duramente protestada por la defensa del exguerrillero de las Farc.



Pero el segundo tema que preocupa al Gobierno sobre la extradición es la posibilidad –contenida en la ley estatutaria de la JEP– que permitiría que terceros que no hayan estado vinculados directamente al conflicto puedan eludir la aplicación del mecanismo si cuentan verdad ante el sistema.



Este hecho fue uno de los objetados por el presidente Duque en esa norma, un asunto que en este momento está en manos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional.



Estos dos temas relacionados con la extradición han provocado que la Embajada de Estados Unidos haya estado muy atenta también al desarrollo de los acontecimientos y que, incluso, haya realizado reuniones con algunos de los protagonistas de esta situación.

Acuerdo político

Ante estos hechos, que están relacionados con la rama judicial y su institucionalidad, el presidente Duque convocó a los jefes de los partidos políticos para tratar de construir un acuerdo que le brinde soluciones a la problemática.



EL TIEMPO supo que este domingo el mandatario convocó de urgencia a algunos de los integrantes de su equipo con el fin de analizar la situación y trazar una estrategia para abordar las reuniones con las cabezas de las colectividades.



Todo parece indicar que el presidente Duque no tiene entre sus planes llegar a las reuniones de hoy y mañana con una propuesta rígida, sino que buscaría construirla con el concurso de los más importantes líderes políticos del país.



Parte de este acuerdo pasaría, incluso, por hacerle ajustes al acuerdo de paz, entre ellos, por ejemplo, la aclaración de que la extradición a los terceros no será la puerta para que los narcotraficantes eviten la aplicación del mecanismo.



La gran incógnita es si la protección de la extradición y de la institucionalidad en la rama judicial vaya a estar por encima de la falta de participación para la mayoría de los partidos, a nivel institucional, en el Gobierno Nacional.



Una de las propuestas que está sobre la mesa es la aprobación de una ley interpretativa que aclararía el tema de la extradición de los terceros y que ha sido impulsada por el Partido Liberal.



Otro de los temas que están en la discusión es el pulso que se está dando entre varios sectores partidistas por la propuesta de algunos miembros del uribismo de convocar una Constituyente, lo que ha sido rechazado por la mayoría de los partidos políticos y por varias voces en la oposición.



La semana pasada algunos hablaron de la posibilidad de que el Gobierno decretara la Conmoción Interior para solventar el asomo de crisis, pero varias voces en el Ejecutivo se encargaron de desmentir esa decisión y dejar claro que no se estaba pensando en ella.



Así las cosas, los ojos del país político estarán desde este lunes en la Casa de Nariño, donde puede comenzar a tejerse el acuerdo político que permita superar el momento actual.



POLÍTICA