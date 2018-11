Problemas del Gobierno son de comunicación: Duque y su partido

Un problema de comunicación encontraron el presidente Iván Duque y los miembros de su partido (el Centro Democrático) durante una reunión que el mandatario sostuvo esta tarde, en la Casa de Nariño, con su bancada parlamentaria.

Duque y los 51 senadores y representantes de su partido, comandados por el expresidente Álvaro Uribe, se reunieron en Palacio para revisar sus relaciones, cumplidos los primeros tres meses de gobierno.



El problema de comunicación parece estar afectando muchas áreas. Por un lado, los congresistas sienten que no se están dando a conocer los logros del gobierno en estos primeros meses de manera acertada.

Otros creen que los ministros deben mejorar su comunicación con los legisladores para coordinar tareas.



“La clave estuvo alrededor de mejorar la comunicación de lo logrado por este gobierno”, dijo el representante Edward Rodríguez, a manera de balance de la cumbre palaciega.“Trabajamos mucho el tema de comunicaciones porque creemos que los avances de estos 100 días no han sido comunicados de la manera correcta”, relató el representante Samuel Hoyos.

Apoyo

Aunque en principio se dijo que se trataba de una reunión de rutina, el encuentro coincidió con uno de los momentos más críticos para el presidente Duque desde que asumió el mandato, pues no solo cayó de manera vertical en las encuestas de opinión, sino que su principal proyecto de ley enviado al Congreso (la reforma tributaria), indispensable para sanear las finanzas del Estado, enfrenta serios tropiezos.



Fueron los propios uribistas quienes lideraron la oposición al proyecto inicial de Duque sobre financiamiento del Estado. Después de que su propio partido anunció que no votaría el IVA a la canasta familiar, las demás organizaciones políticas se sumaron a esta decisión hasta hacer colapsar el eje central del proyecto.



Hoy los congresistas del Centro Democrático le ofrecieron a Duque todo su respaldo, pero aún no hay una fórmula clara que le permita al gobierno captar los 14 billones de pesos necesarios para equilibrar el presupuesto el próximo año.

La clave estuvo alrededor de mejorar la comunicación de lo logrado por este gobierno FACEBOOK

TWITTER

Mucha de la comunicación entre los congresistas y el Presidente giró en torno a la necesidad de armar un proyecto de ley de financiamiento viable. Y en eso se comprometieron los legisladores.



Varios de los asistentes al encuentro con el Presidente dijeron que el tema de una posible coalición para apoyar al gobierno no fue abordado, pero admitieron que es necesario trabajar en esa dirección.



Los últimos días el expresidente Uribe ha insistido, a través de su cuenta de Twitter, en la necesidad de proyectar una coalición que respalde al gobierno, porque los apoyos actuales no son suficientes para aprobar las reformas en el Congreso.



POLÍTICA