Gobierno retira a María Clara Rubiano del consulado en Buenos Aires

A través del decreto 1007 de 2020, la Cancillería de Colombia anunció su decisión de retirar del cargo de cónsul en Buenos Aires, Argentina, a María Clara Rubiano Rivadeneira.



El documento señala que Rubiano tiene dos meses de plazo a partir del 13 de julio para entregar su cargo, según lo dispuesto en la ley 274 de 2000 (artículo 61, literal d). En su reemplazo, añade el decreto, fue designado Andrés Fernando Noguera Caicedo, quien hace parte de la carrera consular y diplomática de la Cancillería.



Esta decisión se conoce semanas después de que Rubiano recibiera críticas por una respuesta que le dio a Julieth Carranza, una estudiante varada en Argentina que la contactó por WhatsApp para pedirle ayuda para regresar a Colombia.



Carranza quería ser incluida en uno de los vuelos humanitarios que organiza el Gobierno Nacional para traer de regreso a los connacionales que, por diversos factores, quedaron varados en otro país durante la pandemia. Como ella misma le relató a EL TIEMPO, su familia no tiene dinero suficiente para enviarle a Argentina.



Ante esa solicitud, la saliente cónsul le respondió: "El hecho de escribir mucho no cambia tu situación. Tú sabes que hay pocos vuelos y no se puede mandar a todo el mundo. Tratamos de hacer lo mejor posible. Esta es una experiencia difícil que espero le deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza".

Carranza, quien actualmente es estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, denunció el caso en redes sociales. De hecho, publicó parte del chat que sostuvo en ese momento con María Clara Rubiano.



Tras conocerse el caso, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería le abrió una indagación preliminar a la hoy cónsul saliente, quien, cabe anotar, había sido nombrada de forma provisional desde marzo de 2018.



La página Función Pública dice que María Clara Rubiano Rivadeneira no cuenta con experiencia en la carrera diplomática y consular. Señala, por un lado, que es bachiller y que se graduó de Martillero, Tasador y Corredor Público, una carrera universitaria relacionada con el remate de bienes en el mercado inmobiliario.

Y por otro, que su única experiencia laboral previa es como "socia propietaria" (1992-2017) y "consultoría y asesoría social" (2013-2017), sin especificar las entidades en las que trabajó.



Ahora bien, la de Julieth Carranza no es la única queja que pesa sobre Rubiano. Desde distintos grupos de WhatsApp de colombianos varados en Argentina se han emitido numerosas quejas por lo que consideran una mala actitud.



Este diario contactó a dos connacionales que dirigen grupos de este tipo. Ambos pidieron no revelar su identidad, pero confirmaron que, en efecto, la queja general es una atención deficiente por parte de Rubiano y el consulado.



Uno de ellos insistió en la necesidad de que las autoridades atiendan el llamado de quienes están varados en ese país, sobre todo en lo que se refiere a los vuelos humanitarios, pues, dice, "la gente les pregunta angustiada porque tienen hambre y las respuestas son terribles".

