Un retén indígena tiene afectados a los habitantes de Vichada

Un retén montando por un grupo de indígenas en la carretera que comunica Puerto Gaitán, Meta, con Santa Rosalía, Vichada, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades y los transportadores.



Los nativos, según el gobernador de Vichada, Luis Carlos Álvarez, montaron una talanquera sobre la vía de acceso a su departamento y cobran desde 50.000 pesos por dejar pasar los carros. El valor aumenta dependiendo del tamaño o la carga del vehículo.

El mandatario dijo que ese retén ilegal ya lleva cerca de tres años y no ha sido posible que las autoridades lo levanten. Los nativos argumentan que la carretera pasa por su resguardo y, como tal, es un terreno privado.



Según dijo Álvarez, los transportadores se han quejado, pues ese retén se paga tanto de ida como de regreso.



La Gobernación estima que en un día de verano pueden pasar hasta 40 carros, y en invierno se puede reducir a unos dos.

Los indígenas que mantienen la talanquera son del resguardo Corozal Tapaojo, que está conformado por dos etnias, los sálibas y los tiapocos, que viven de algunos proyectos productivos financiados por el Gobierno y de la poca pesca que consiguen.



Álvarez recordó que a comienzos de este año estuvieron en el sitio del retén con la gobernadora del Meta, Marcela Maya, y con el alcalde de Puerto Gaitán, José Alexánder Fierro, con quienes lograron un acuerdo con los indígenas para levantar la talanquera. Sin embargo, si bien los nativos aceptaron lo pactado, finalmente no cumplieron.



El asunto es que los tiapocos no estuvieron de acuerdo con la negociación y decidieron mantener el bloqueo.



El mandatario sostiene que los nativos salen con arcos y flechas, por lo que a los conductores no les queda otro remedio que pagar.



“Nadie hace nada, no he sentido apoyo del Gobierno Nacional. He hablado de esto con el presidente Santos, el presidente Duque, con el Ejército, la Policia, la Armada, el Ministerio del Interior. Terminé mi mandato y no ha habido solución”, dijo.

