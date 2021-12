Desde el Puesto de Mando Unificado que se llevó a cabo este viernes, Gerson Bermont, director de prevención y promoción del Ministerio de Salud entregó un balance favorable sobre los índices de vacunación en el país.



El funcionario informó que esta semana se cumplió con la meta establecida de vacunar con al menos una dosis al 70 % de la población colombiana contra covid-19.



Cerca de 542 municipios en Colombia ya superaron el 70% de su población que se ha aplicado al menos la primera dosis de la vacuna.



Sin embargo, algunos territorios no han alcanzado estos números.



La cartera de Salud está preparando una resolución que indicará que los municipios que no tengan el 60 % de su población vacunada, no podrán realizar eventos masivos como conciertos, entre otros que generen aglomeraciones.



Cauca, Guainía, Chocó, Vaupés y Vichada son las zonas del país con mayor rezago en el proceso de inmunización, frente a lo cual Bermont aseguró que se necesita continuar con las estrategias para garantizar este proceso.



"Reconocemos que nos hace falta Janssen, porque estos departamentos necesitan esta vacuna para llegar a las zonas dispersas", dijo el funcionario, ya que el esquema inicial de estos biológicos es de una sola dosis.

