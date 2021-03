Las restricciones que habrá este fin de semana y en Semana Santa

Debido a que la pandemia de coronavirus continúa y siguen avanzando los casos, a pesar de que ya comenzó la vacunación en el país, el Gobierno Nacional ordenó unas medidas obligatorias para contener la propagación del virus.

De este modo, así quedan las restricciones:



Para los municipios con ocupación inferior del 50% el Gobierno recomienda adoptar todas las medidas pedagógicas para promover el autocuidado.

Ocupación de UCI entre 50 % y 70 %

En los municipios donde la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está entre el 50 % y el 70 % habrá restricciones a la movilidad entre las 12:00 a.m a 5:00 a.m desde el 26 hasta el 29 de marzo de 2021 y del 31 de marzo al 5 de abril de 2021.



A corte del 23 de marzo en este grupo se encontraban Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Tunja, Pereira, Manizales.

Ocupación de UCI de más del 70 %

En los municipios donde la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es superior al 70 % habrá pico y cédula y restricciones a la movilidad de 10:00 p. m. a 5:00 a. m desde el 26 hasta el 29 de marzo de 2021 y del 31 de marzo al 5 de abril de 2021.



En estos municipios de media y alta ocupación de UCI queda prohibido:



- Los eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones.

​- Discotecas y lugares de baile. Tampoco se permite el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Pero sí se permite expendio de bebidas embriagantes a través de plataformas digitales o domicilios.

- Realización presencial actividades de carácter general.



Por otra parte, los pilotos autorizados se mantienen vigentes dentro de los horarios establecidos y por el tiempo acá señalado.



A corte del 23 de marzo en este grupo se encontraban Medellín, Cali, Barranquilla.

Ocupación de UCI de más del 80 %

Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 80% o altos niveles de

contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración

como playas, malecones y plazoletas, en las que se identifique violación a los

protocolos de bioseguridad.



A corte del 23 de marzo en este grupo se encontraba Santa Marta.

¿Qué está permitido en todo el país?

- Se permite la movilidad, tránsito de personas y vehículos retorno.



- Servicios domiciliarios y excepciones indicadas en el decreto 1076/20.



Entre las excepciones de este decreto se encuentran:



* Asistencia y prestación de servicios de salud.

*Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las

emergencias veterinarias.

* El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería.

* El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad –alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población– en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.

* Parqueaderos públicos para vehículos.- Excepción restaurantes, hoteles y parques, cuando proceda la implementación del pico y cédula.

Medidas para toda la comunidad:

- Si No necesita salir de casa, permanezca junto a su familia.



- No viaje si presenta síntomas, ha tenido contacto con un caso sospechoso o dio positivo en los últimos 14 días.



.- Cuidemos a los mayores y personas con comorbilidades.



- Correcto uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos.



- Ventilación constante.



- Cumpla los protocolos de bioseguridad.



- Si recibió su primera dosis de vacuna, no viaje si coincide con la aplicación de la segunda dosis.



- Si debe realizar viajes durante esa semana, procure hospedarse en hoteles u otro tipo

de negocios similares, para evitar contactos estrechos y largos con personas con las

que no conviven.

¿Qué pasa con los sitios de culto?

El Gobierno Nacional señaló:



-No cerrar las actividades de culto, pero sí evitar las tradicionales procesiones.



-Promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad.



- Se deben evitar actividades como el lavatorio de pies.



- En las ceremonias: el uso correcto del tapabocas, distanciamiento y uso de alcohol o gel glicerinado.



- Promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad.



- Asegurar una adecuada ventilación en templos e iglesias, teniendo todas las puertas y ventanas abiertas, garantizando suficiente circulación del aire.



