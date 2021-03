¡Ojo! Estas medidas contra la pandemia siguen vigentes en todo el país

Este lunes, el Gobierno Nacional extendió el aislamiento selectivo hasta el 1 de junio de 2021, de este modo hay algunas medidas que continúan vigentes y otras restricciones que permanecen.



Le contamos qué cambia y qué sigue igual en el país, a partir de este lunes.



(Puede leer: La apuesta de Duque para la movilidad sostenible en el país)

¿Cuáles son las actividades no permitidas?

En ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:



1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud.



2. Discotecas y lugares de baile.



3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios.



Sin embargo, hay que resaltar que los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto en: establecimientos y locales comerciales que presten servicio de bares o gastrobares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local y la realización de ferias empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud.



(Además: ¡Ojo! Las nuevas tarifas de duplicado de cédula y tarjeta de identidad)

¿Sigue el trabajo en casa?

El decreto establece que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia, las entidades del sector público y privado "procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares".



(Le sugerimos: La clara advertencia de Uribe para sus concejales en Medellín)

¿Qué continúa y qué no en medidas sanitarias?

- La toma de temperatura para ingresar a algún lugar ya no es obligatoria. También se acaban medidas como la toma de temperatura para ingresar a los diversos sitios, el lavado de llantas que se hacía para permitir el ingreso a algunos establecimientos, los listados de quienes ingresaban a algún lugar y los tapetes con desinfectante.



- Se mantiene el uso del tapabocas, que en opinión de Ministerio de Salud es clave; se mantiene el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar aglomeraciones, la protección de los grupos de riesgo y la restricciones a las personas que estén sintomáticas. Y piden darle relevancia a la ventilación.

Fronteras terrestres siguen cerradas

Los pasos, terrestres y fluviales de la frontera con panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela siguen cerradas hasta el 1 de junio de 2021.



Pero, se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:



1. Emergencia humanitaria.



2. El transporte de carga y mercancía.



3. Caso fortuito o fuerza mayor.



4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

¿Qué pasa en los municipios de alta afectación del covid-19?

Los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes.



(No se quede sin leer: El joven colombiano que triunfó en Nueva York vendiendo tamales)



Cuando un municipio presente un nivel de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos -UCI- entre el 70 y 79 %, entre el 80 % y 89 % o mayor al 90 %, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia, el Gobierno solicitará al respectivo alcalde la implementación de las medidas especiales, según corresponda u ordenará el cierre de las actividades o casos respectivos.



En los municipios cuya ocupación UCI oscile entre e1 51 % y el 69 % podrán implementar medidas especiales si presentan una Variación negativa en el comportamiento de la pandemia.



Finalmente, en los municipios cuya ocupación UCI igual o inferior al 50% no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas.

Medidas en ciudades principales

Bogotá

Lo que sigue



- Horarios para actividades económicas



Restaurantes: pueden operar entre las 5 a. m. y las 12 p. m. El funcionamiento de estos a través de plataformas de comercio electrónico y entrega a domicilio no tendrá restricción horaria.



Peluquerías: Pueden abrir entre las 5 a.m. y las 11 p.m.



Sector de construcción: el ingreso de personal de las obras estará prohibido entre las 6 a.m. y las 10 a.m.



Establecimientos educativos: presencialidad parcial según lo determine la Secretaría de Educación (SED) en los términos señalados en el artículo 13 del decreto distrital 021 del 2021.



Instituciones de educación superior, instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y establecimientos de educación no formal: presencialidad parcial hasta de un 35% de los estudiantes matriculados en la franja horaria entre las 10 a.m. hasta las 4 p.m y entre las 7 p.m. y las 11 p.m.



Cigarrerías, panaderías, minimercados y tiendas de barrio para venta presencial: se restringe su funcionamiento entre las 11 p.m y las 5 a.m.



La ciclovía funcionará en su horario habitual (domingos y festivos de 7 a.m. a 2 p.m.), al igual que parques en los que sus visitantes podrán acceder a los juegos infantiles y gimnasios al aire libre.



- Continúa el pico y placa y hay excepciones como:



A. Carro compartido - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

B. Personal de salud - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

C. Carros eléctricos e híbridos - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

D. Pago de 'Pico y placa solidario' - Consulte aquí cómo acceder a la excepción



- Retorno a clases presenciales en algunos colegios privados, universidades e instituciones públicas.



Lo que ya no aplica



Ya no aplica el pico y cédula.

Medellín

Lo que sigue



Se permite la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante y bares hasta las dos de la mañana (2:00 a.m)”.



Retorno a clases en algunos colegios oficiales y universidades.



Lo que ya no aplica



Ya no hay pico y cédula ni toque de queda.

Cali

Lo que sigue

​

- Toque de queda y la ley seca en la ciudad, medidas que rigen desde la 1 a.m. hasta las 5 a.m.



- Retorno a clases presenciales en algunos colegios públicos.



Lo que ya no aplica



Ya no hay pico y cédula.

Barranquilla

Lo que sigue



- Continúa el pico y placa.



- Retorno a clases presenciales en algunos colegios públicos.



Lo que ya no aplica



No hay pico y cédula.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD



Si tiene dudas sobre este tema escríbanos a luimer@eltiempo.com