Gobierno descarta propuesta Conpes sobre flexibilización laboral

El jefe de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, aseguró en la mañana de este viernes que el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (Conpes) para la reactivación económica que trascendió hoy, es un borrador que no ha sido ni discutido ni analizado por el Gobierno Nacional, aunque fue elaborado por técnicos del departamento de Planeación.

La reacción se da luego de que el diario Portafolio reveló el borrador del documento Conpes para la reactivación, en el que traza la hoja de ruta para que el país se recupere tras el impacto de la pandemia por coronavirus.



De acuerdo con el documento conocido por ese diario, uno de los objetivos para la reactivación tiene que ser la reducción de costos que tienen las empresas para generar empleo. En ese sentido, proponen que se eliminen los costos laborales no salariales como los aportes a salud, o los parafiscales, que son pagos que hacen las organizaciones para las cajas de compensación y para financiar el ICBF y el Sena.



Además, anuncian que se presentará una propuesta desde el próximo año para actualizar la legislación laboral actual, “teniendo en cuenta las dinámicas de la zona rural, las nuevas formas de empleo, incluido el teletrabajo, y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes”, señala el documento, y agrega que se buscará la manera de simplificar y reducir los costos del trámite de despido de trabajadores.



“Es un borrador de un Conpes que ni siquiera ha pasado para revisión ni aprobación de Presidencia ni de los ministerios”, dijo Luis Alberto Rodríguez, jefe del Departamento de Planeación Nacional.



De acuerdo con el funcionario, “el Gobierno no tiene ninguna propuesta sobre ajuste laboral”. Además, añadió que ese es un asunto que no se va a contemplar en el Conpes sobre reactivación. Explicó que para revisar esos asuntos está la Misión de Empleo y la Comisión de Concertación Laboral. “El Conpes no es para proponer eso”, dijo Rodríguez.

Lo que señaló el Gobierno es que por ahora no se ha tomado ninguna determinación al respecto y que la decisión del presidente Iván Duque, si bien es trabajar en la reactivación económica, en ningún momento se ha pensado en afectar a los trabajadores.



El jefe de Planeación señaló que el borrador se subió a la página fue para que las personas hicieran comentarios y que habrá 15 días para recibirlos, tras lo cual se pasará a un preconpes y después a un Conpes.



“No tenemos ninguna propuesta de parafiscales ni ajustes laborales”, insistió el funcionario, quien reiteró que cualquier propuesta en asuntos laborales se tramitará con la Misión de Empleo y la comisión de Concertación Laboral.



“Son 252 páginas a las que les falta mucha revisión”, aseguró Rodríguez.



