"Para nosotros no es claro que el gobierno tenga voluntad de acatar el fallo", de esta forma calificaron los promotores de una acción de tutela, que fue fallada a su favor la semana pasada, que pedía que a los mayores de 70 años se les diera el mismo trato que a los demás ciudadanos en el marco de las medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus.

A través de una carta dirigida al Ministerio de Salud por parte del exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, se detalla que pese a que se tuvo una reunión con el Gobierno Nacional sobre la decisión judicial, en la cual se le ordena al presidente Iván Duque y a su gabinete a que en un plazo de 48 horas expida el acto administrativo para "otorgar el tiempo para ejercicio físico en exteriores de los adultos mayores de 70 años, teniendo como base las consideraciones de los accionantes", no se "evidencia voluntad" de cumplir la decisión.



"Durante la reunión no se aportó evidencia rigurosa o convincente sobre la procedencia o no de las medidas de aislamiento discriminatorio que dieron lugar a la solicitud de los accionantes a pedir el amparo del juzgado, ni hace mención a ellas en su carta. Y en segundo lugar porque tampoco se buscó un consenso con los accionantes respecto al tiempo para ejercicio físico en exteriores de los adultos mayores de 70 años", señaló Hommes.

Y agregó que "se insiste en darles a dichos adultos mayores un tratamiento diferencial y en someterlos a un protocolo que es desproporcionadamente restrictivo".



Del mismo, modo el exministro indicó que mientras se realizaba la reunión el pasado lunes para buscar un consenso, "el Presidente Duque anunciaba en televisión que va a impugnar la tutela y ha hecho desfilar expertos en pantalla ofreciendo argumentos para respaldar esa decisión. En consecuencia, lamentamos su desinterés en llegar a un acuerdo".



Precisamente, este jueves, el Gobierno Nacional impugnó el fallo de tutela que tumbó las restricciones de movilidad que tienen los mayores de 70 años por la pandemia.



En el recurso, se destacó los datos epidemiológicos en cuanto a que esta población tiene alto riesgo de contagio en medio de la pandemia.



“Pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario, además, a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad”, señaló el presidente Iván Duque.



