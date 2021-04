Dura respuesta de 'Vice' Ramírez a régimen de Maduro por combates

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció este viernes sobre la carta que Venezuela envió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia y afirmó que esa es una estrategia para esconder los delitos que están ocurriendo allí.



"No es otra cosa que una cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela para esconder la muerte de 17 personas: 9 civiles y 8 militares venezolanos, durante estos últimos días", sentenció.

Ramírez fue enfática en que a Venezuela "no le entró el narcotráfico por la espalda, lamentablemente, entró porque deliberadamente el régimen de Chávez y, ahora, la dictadura de Maduro, han tenido complacencia y por supuesto complicidad, con el narcotráfico".



En este sentido dice que lo que está sucediendo hoy es la apuesta que han hecho Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y "toda su banda a favor de Márquez, Santrich y la Narcotalia. Estamos viviendo una guerra de mafiosos. El régimen tomó partido a favor de uno de los bandos de esas mafias, porque están luchando por el control de todos los corredores del narcotráfico".



La funcionaria aseguró que "esa guerra entre mafias, entre las disidencias de las Farc, es la que seguiremos viendo como una expresión de lo que está sucediendo en varios estados de Venezuela: Lamentablemente, el narcotráfico rampante, la violencia contra cualquiera que se oponga al control de ese negocio en manos del dictador Maduro".



Y se fue lanza en ristre contra el régimen de Nicolás Maduro al señalar que "está utilizando a sus Fuerzas Armadas para proteger las rutas de droga de la Narcotalia y las tales disidencias de las Farc, así como a la guerrilla colombiana del Eln, que opera en Venezuela".



Ramírez advierte que este grupo armado ilegal también "está extorsionando al pueblo venezolano, como siempre lo hicieron en Colombia, porque las únicas vacunas que hoy estamos viendo en Venezuela, son las extorsiones del Eln, permanentemente, a los venezolanos".



Asimismo, dice que que se ha visto cómo los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han acusado al pueblo colombiano de querer agredirlos.



“Pero el vecino incómodo que existe para toda la región es esa dictadura, en contravía con el firme propósito de Colombia y de la mayoría de países de la región, de defender la democracia, los Derechos Humanos, el desarrollo, el progreso del pueblo latinoamericano”, afirmó.



La Vicepresidenta lanzó una dura advertencia sobre las irregularidades que hay en el país país vecino en la vacunación de covid-19 y dijo que "las vacunas que han llegado sirvieron solamente para el régimen y los miembros de sus familias".



"En Venezuela no se están cometiendo simples abusos a los derechos humanos. Se está viviendo un genocidio contra un pueblo que está sufriendo de hambre, sin acceso a medicinas, no tienen acceso a la vacunación, porque, como sabemos, en medio de la pandemia, las vacunas que han llegado sirvieron solamente para el régimen y los miembros de sus familias, pero no para el personal de la salud, ni para los ancianos y los habitantes de Venezuela. ¡Esa es la razón por la que, todos los días, llegan a Colombia venezolanos, huyendo despavoridos de la dictadura!", puntualizó.



Finalmente, la alta funcionaria reiteró el pedido que ha hecho el presidente Duque para lograr que Venezuela vuelva a la democracia.



"Tenemos que hacer esfuerzos internacionales para lograr el retorno de la democracia a Venezuela. Sin democracia en Venezuela, estamos condenados a revivir todo lo que ha sido el narcotráfico en Colombia, estimulado por toda esa cadena de exportación de droga desde Venezuela".



"También es necesaria la verificación de la OEA, que debe darle una mayor claridad a todo el hemisferio sobre lo que realmente está sucediendo en Venezuela", concluyó.