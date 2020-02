Avión presidencial fue usado por familia por seguridad: Presidencia

Luego de la polémica provocada por un posible mal uso de un avión presidencial por parte de la familia presidencial, la Presidencia explicó este hecho.

Los cuestionamientos en redes sociales llegaron este martes, específicamente a la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, quien ha sido objeto de crítica por haber hecho un viaje relámpago María Juliana Ruiz de a Cartagena-Bogotá-Cartagena; y en el otro por haber puesto una aeronave oficial a su servicio para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas, en Armenia.



La Presidencia de la República, en un primer momento, aclaró que ella sí viajó de Cartagena a Bogotá y volvió a La Heroica en un mismo día, pero para cumplir con una apretada agenda previamente comprometida.



En medio del revuelo, Caracol Radio aseguró que el avión fue utilizado para celebrar el cumpleaños de la hija del presidente. En el avión iban la primera dama, María Juliana Ruiz, junto a sus tres hijos. "Pero no era un viaje oficial para cumplir con compromisos propios de la Primera Dama y de la familia presidencial, el propósito era el de ir al Eje Cafetero, al parque Panaca a celebrar el cumpleaños de la hija del presidente".



Según Caracol, el manual de doctrina de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana) "no especifica las circunstancias de esas movilizaciones y si se puede hacer para actividades sociales de la familia”.



Horas después, la Presidencia emitió un comunicado explicando esta polémica y defendiendo el buen uso que le ha dado a los aviones de la FAC.



"El uso de aeronaves militares obedece a la función específica de la Fuerza Aérea Colombiana de contribuir a los fines del Estado, brindando las máximas condiciones de seguridad física y aeronáutica requeridas para garantizar el transporte eficiente de personalidades lo cual incluye por normatividad al Presidente, Vicepresidente y a sus familias dentro y fuera del país".



Y agregó: "Todos los recursos, así como los medios aéreos, navales y fluviales del Estado a disposición del señor Presidente de la República han sido empleados de manera honorable, coherente y sin intereses particulares; con el único fin de permitir que el mandatario elegido por los colombianos y la primera dama de la nación desarrollen sus agendas".



