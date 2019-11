La contundente respuesta de Duque a Fernando Londoño

El presidente Iván Duque respondió en la mañana de este miércoles al exministro y presidente honorario del Centro Democrático, Fernando Londoño, quien el martes le pidió hacerse a un lado de sus funciones como Presidente de la República “mientras conversa” con los líderes de la protesta social.

“Para qué Presidente si el Presidente está conversando y no gobernando”, afirmó en su editorial de su espacio radial La hora de la verdad. Hoyos argumentó que el presidente Duque “le haría un gran favor al país pidiendo una licencia transitoria” y que entre tanto asuma las funciones la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



En diálogo con Blu Radio, Duque comenzó por pedir que no lo pusieran a "contestarle a ciertos personajes que se alimentan de su propio odio".



Pero de todas maneras, el jefe de Estado respondió.



Recordó que está gobernando con el programa de gobierno con el que ganó la nominación de su partido y la primera y segunda vuelta presidencial.



"Hay personas que adentro de los partidos tienen la libertad de hacer expresiones sobre todo durante los momentos electorales y que durante la campaña electoral no dejaron nunca de atacarme por muchísimas razones", dijo Duque



"Yo frente a eso no vuelvo. Y yo creo que las mezquindades de algunas personas y el odio con el cual alimentan su espíritu solamente los llevan a quedarse en los más profundos extremismos y esos son los extremismos que los aísla de los sentimientos del pueblo colombiano", agregó el mandatario..



"Yo no vivo con odios, yo no tengo odios, yo no declaro enemigos", dijo Duque

"De pronto lo que les hace falta a algunas personas que quieren vivir de la expresión de su odio es haberse tomado la molestia de leer cuál fue el programa con el cual ganamos la Presidencia de la República y con el cual estamos gobernando", destacó el mandatario.



"Dicho eso, yo frente a las expresiones de odio prefiero ignorarlas", le dijo duque a Blu..