Dura pulla de Adriana Lucía a la Mininterior por líderes sociales

En la Mesa de protección de la vida, un evento que se llevó a cabo en Puerto Asís (Putumayo) y que congregó a instancias como la Procuraduría General y la Comisión de la Verdad, la ministra del Interior, Alicia Arango, hizo un polémico pronunciamiento que la ha tenido en el ojo del huracán desde entonces.

"Yo digo esto no porque los líderes no tengan la suficiente importancia, claro que la tienen y la acabo de explicar con lo de la Unidad Nacional de Protección (...) pero también tenemos que prestar atención al resto: 12.000 colombianos que murieron y nunca tuvieron una reunión como esta para defenderlos. Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores", indicó la ministra.



Por supuesto sus aseveraciones tuvieron un impacto negativo en las redes sociales, sobre todo luego de que se dio a conocer un video de la cantautora colombiana Adriana Lucía, quien en el mismo evento le respondió a la ministra respecto a su pronunciamiento.

"A nuestros dirigentes lo que les hace falta es sangre en las venas y tener un corazón de carne y que les duela más su gente, porque no es justo y no es posible que todos vengan aquí, en una población que es tiene 40 % de su población de víctima y se les ocurra decir que los líderes sociales son iguales que la gente que roba celulares y que mueren más por robos de celulares", dijo la cantante.



Los asistentes respondieron con aplausos y vítores a Adriana Lucía, quien continuó expresando su indignación por las palabras de la ministra.



"Me parece muy triste y muy deshumanizante", finalizó la cantante.



La cantante colombiana fue una de las artistas que más se pronunció en las protestas efectuadas el año pasado. Incluso, ella fue la organizadora del ConciertoXColombia (conocido como el concierto del paro).



De igual forma, en Twitter los usuarios se pronunciaron en contra de las palabras de la ministra; algunos aseguraron, incluso, que la conclusión es que "en Colombia hay muertos de primera y muertos de segunda categoría".

