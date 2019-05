New York Times obra como sirirí contra Duque: Uribe

Con un trino se pronunció este viernes el senador del Centro Democrático y expresidente Álvaro Uribe Vélez tras el editorial que publicó el diario ‘The New York Times’, el cual sostiene que la paz en Colombia se estaría "desintegrando".

“NYTimes apoyó impunidad, crecimiento narcotráfico del Gbno Santos e ignora la realidad de los grupos criminales heredados; Desconoce la crisis económica recibida; Oculta el esfuerzo del Gbno en favor de desmovilizados; Obra como sirirí contra el Pte Duque”, trino el expresidente y senador.

NYTimes apoyó impunidad, crecimiento narcotráfico del Gbno Santos e ignora la realidad de los grupos criminales heredados;



Desconoce la crisis económica recibida;



Oculta el esfuerzo del Gbno en favor de desmovilizados;



Obra como sirirí contra el Pte Duque — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de mayo de 2019

En su editorial, el New York Times indica que "hoy, casi tres años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia".



(Lea también: La paz en Colombia se está 'desintegrando', según 'The New York Times')



"Aunque las Farc se ha desarmado y muchos de sus soldados han regresado a la vida civil, el gobierno ha ignorado en gran parte sus promesas que eran vitales para el acuerdo como llevar ayuda y desarrollo a las zonas rurales", dice en otro de su apartes.



Quien también rechazó el editorial fue la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, quien aseguró que "está lleno de inexactitudes. El presidente Iván Duque puso orden al caos que dejaron Juan Manuel Santos y Rafael Pardo.

El editorial del @nytimes sobre Colombia está lleno de inexactitudes. El presidente @IvanDuque puso orden al caos que dejaron @JuanManSantos y @RafaelPardo. Sustitución de cultivos e implementación del acuerdo con las Farc, ahora tienen gerencia, orden, presupuesto y resultados. — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) 24 de mayo de 2019

El gobierno de @IvanDuque aportó los recursos y la gestión para normalizar los

Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización para ex combatientes Farc abandonados por @JuanManSantos. Cada Espacio cuenta con protección de Ejército y Policía. ¿A qué juega el @nytimes? — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) 24 de mayo de 2019

La declaración de Uribe es un capítulo más de la controversia entre miembros del Centro Democrático y el New York Times tras el artículo que publicó el periodista del diario norteamericano Nicholas Casey titulado Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales, que cuestionaba una directriz del Ejército (retirada tras el debate que desató el texto) que proyectaba el aumento que tendrían para este año en sus resultados operacionales.



El general Nicacio Martínez le confirmó a EL TIEMPO en exclusiva que a pesar de que esa directriz recibió el apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa, se decidió cambiar el formato "para evitar malas interpretaciones" externas, en referencia al informe de Casey que alertaba sobre sus supuestos efectos, en especial un eventual incentivo para los llamados 'falsos positivos'.



Ese artículo de Casey, y el periodista, ya habían sido duramente señalados por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Tras esto, Casey decidió salir del país.(Lea también: Periodista del NYT que publicó artículo sobre Ejército salió del país)

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 18 de mayo de 2019

“He tenido que tomar la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas (sábado) en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, le dijo Casey a EL TIEMPO vía correo electrónico en ese momento.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el Canciller Carlos Holmes, también habían enviado una carta al diario cuestionando el artículo mencionado, la cual fue respondida por el New York Times el jueves. (Le sugerimos leer: Esta es la respuesta del NYT al Gobierno de Colombia)



ELTIEMPO.COM Y POLÍTICA