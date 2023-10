Representante Alfonso asegura que fue tergiversada en viabilidad de reforma de la salud

Una de las polémicas del trámite de la reforma de la salud fue el pronunciamiento de la coordinadora ponente, la representante Martha Alfonso (Alianza Verde), en el que habría reconocido que el proyecto de segundo debate no tenía un concepto de viabilidad financiera.



“No creemos que lo requiera, lo que está haciendo la reforma es una redistribución de los recursos”, fue la respuesta de Alfonso, que fue asumida como un desconocimiento del ordenamiento, pues todo proyecto que afecte la distribución de recursos debe tener un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda.



En entrevista con Blu Radio, la representante aseveró que la habían tergiversado, pues su expresión fue sacada de contexto. “No, es absolutamente falso, se tergiversa una frase que hago en un contexto. Yo estaba contestando a un representante que decía que el debate no debía continuar porque no había concepto de viabilidad financiera”, explicó frente a la pregunta de si ella creía que no se necesitaba un concepto de viabilidad de la reforma de la salud.

Con la presencia de los ministros de Interior y de Salud, avanza la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

En esa línea amplió su respuesta para decir que su error fue no aclarar que consideraba que no era necesario el concepto para esa instancia del debate. “Dije no lo consideramos necesario, mi error fue no decir ‘en este momento’ para que se entendiera que el contexto. Obviamente todo proyecto de ley del gobierno debe tener un concepto de viabilidad financiera. Lo que no es cierto es que sea obligatorio para este momento del debate”, apuntó la representante.



En esa línea, Alfonso dijo que la viabilidad financiera del proyecto por el Ministerio de Hacienda está desde el 13 de febrero, cuando fue radicado, y que incluso esta fue hecha por la anterior cartera, la de José Antonio Ocampo.



La de la Alianza Verde reconoció que no hay viabilidad financiera con las modificaciones hechas al articulado, pero que este concepto puede llegar “en cualquier momento del trámite legislativo”.

Sigue el trámite en el congreso de la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Esta declaró en el diálogo radial que “las proyecciones van a salir pronto”, pues el Ministerio de Salud, la ADRES y el Ministerio de Hacienda se han reunido en los últimos días para hacer el documento. Esta pronosticó que debe llegar para el tercer o cuarto debate y que esto va en la lógica de que sería inviable tener un concepto para cada debate.



“La reforma tiene costeado en los mismos presupuestos del sistema de salud colombiano”, concluyó Martha Alfonso, que apuntó a que no hay preocupación pues el Ministerio de Hacienda debe financiar el sistema de salud haya o no reforma.