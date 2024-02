Repatriación de presos colombianos en Ecuador: gobiernos acordaron tramitar solicitudes

Este miércoles, en el Palacio de San Carlos, se llevó a cabo una reunión clave entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. A la Cancillería asistió la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien se reunió con el vicecanciller, Francisco Coy.



En dicho encuentro el tema central fue la propuesta que hizo en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto a la repatriación de al menos 1.500 presos colombianos que se encuentran recluidos en su país.



Incluso aseguró que los presos que vuelvan a Colombia "no van a poder volver a entrar al Ecuador. Tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos crímenes. Ya se fue, ya no regresa".

Cuando Noboa puso sobre la mesa esa propuesta, el gobierno colombiano advirtió que para adelantar este proceso se debe seguir lo que establece el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990.



Este contempla, por ejemplo, que la repatriación de connacionales "es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos -no a la simple voluntad de los Estados parte-, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad".

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: EFE

En el último mes, se han dado algunos pasos en esa dirección que se terminaron de concretar en el encuentro que hubo en la Cancillería este 14 de febrero. En un comunicado conjunto que emitieron ambos países, señalaron que "convinieron colaborar para dar aplicación ágil y eficaz a los acuerdos bilaterales vigentes en lo relacionado con la repatriación individual de personas sentenciadas".



Lo clave aquí es que Colombia y Ecuador se comprometieron a que las autoridades de los respectivos gobiernos gestionarán "de manera expedita y oportuna, de conformidad con dichos acuerdos y sus procedimientos internos" las solicitudes de repatriación de ciudadanos privados de libertad con sentencia condenatoria hacia sus respectivos países de nacionalidad.



Esto quiere decir que no solo habrá repatriaciones de colombianos a territorio nacional, sino también de ecuatorianos que estén recluidos acá hacia su país.



"Para facilitar la gestión de los trámites de repatriación de ciudadanos privados de libertad y resolver consultas técnicas con celeridad, de conformidad con lo consagrado en los instrumentos binacionales vigentes, se acordó identificar puntos de contacto directos entre las autoridades centrales", informaron.

¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión?

Reunión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. Foto: Cancillería

La delegación de Colombia estuvo conformada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy y, por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, presidió la delegación

del Ecuador.



El encuentro contó con la presencia de las autoridades centrales de cada país en la materia. Por parte de Colombia, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, Camilo Umaña. También estuvo ahí el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García.



Por parte de Ecuador, el general Luis Eduardo Zaldumbide, director Ejecutivo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores -SNAI.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA