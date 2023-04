Los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ aún no tienen claro qué pasará con sus fichas en el Gobierno. Este viernes se conoció que les pidieron las renuncias protocolarias a los viceministros de Vivienda, Transporte y Telecomunicaciones. Esto en el marco del álgido debate con el Ejecutivo por cuenta de la reforma de la salud.



Aunque la solicitud fue hecha, en las tres colectividades afectadas coinciden en que aún no saben si al final terminará aceptando el presidente Gustavo Petro las renuncias o si solo fue una medida más de presión en el marco del “toma y dame” de las últimas semanas.



En las esferas más altas del Gobierno se ha guardado silencio sobre la medida. En cambio, en la cartera de Telecomunicaciones, la ministra Sandra Urrutia aceptó en medios que se pidieron las renuncias protocolarias, pero las justificó en que se hizo para hacer un “corte de cuentas” y así “evaluar el desempeño de nosotros, los funcionarios de libre nombramiento y remoción”.



Por el contrario, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, negó la supuesta petición de que los viceministros y otros funcionarios abandonen los cargos y mucho menos por “presiones burocráticas”.



Desde los conservadores se confirmó que le pidieron las salidas al viceministro de Transporte Carlos Eduardo Enríquez Caicedo (hijo del fallecido senador Eduardo Enríquez Maya), a varios rangos medios del Ministerio de Transporte, incluyendo varios enlaces regionales de la cartera, y al recién posesionado director de Coljuegos, Roger Carrillo, quien asumió el cargo el 3 de marzo.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. Foto: Ministerio de Transporte

La posición oficial de los azules, como comentó su vocero en Cámara, Ciro Rodríguez, es de total respeto a la decisión gubernamental. “Es de autonomía del Gobierno y es algo en lo que no tenemos mucha opinión. El Presidente es el que sabe de quién se acompaña y somos muy respetuosos de ello”.



No obstante, por debajo, las posiciones son en contra del Ejecutivo. En distintos chats y espacios de la bancada se habrían dado a conocer las molestias de los congresistas azules así como el comentario de que fue una “jugada baja” por parte de la administración Petro, algo que no había ocurrido en mandatos anteriores.



En cuanto a los liberales, se les pidió la carta de salida a los viceministros de Vivienda Felipe Arbouin y Aníbal José Pérez. Sin embargo, la posición predominante en la bancada es que la medida no los afecta, puesto que “hasta ahora nos venimos a enterar” de que eran liberales. Incluso, cercanos al expresidente César Gaviria llegaron a decir que no tienen fichas o ministerios en este gobierno para temer a las renuncias.



Por el Partido de ‘la U’ saldrían los viceministros Nohora Mercado y Sergio Octavio Valdés, como lo confirmó la ministra Urrutia. En la colectividad tuvieron discursos muy similares a los expresados por los conservadores.



Por un lado, el representante Víctor Manuel Salcedo, que ha estado vinculado a la discusión de la reforma de la salud, expresó que es un tema del resorte del Presidente, por lo que “no tenemos mucho que opinar”. A esto agregó que “estamos en la bancada de Gobierno y debe haber oportunidad de disenso”.



Otros congresistas fueron más críticos y revelaron que la medida no gustó y contaron que, a pesar de que las cabezas no se han manifestado, “no nos vamos a dejar presionar”.



Por fuera de los afectados tampoco fue bien recibido el supuesto intento de presionar el voto a favor de la reforma de la salud. Varios integrantes de la coalición de Gobierno dijeron en distintos espacios que se estaría cayendo en prácticas criticadas en el pasado. “No es normal la relación exclusivamente extorsiva entre Ejecutivo y Legislativo en Colombia, en lugar de deliberación, transacción”, sentenció la representante Verde Catherine Juvinao.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA