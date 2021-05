Renunció la canciller Claudia Blum

En las últimas horas EL TIEMPO confirmó que la canciller Claudia Blum radicó su carta de renuncia ante la Casa de Nariño, lo que se significa que se va del Ministerio de Relaciones Exteriores.



La renuncia es de carácter “irrevocable”, es decir, que da por terminado su cargo en el Ejecutivo de manera unilateral, y para hacerla efectiva de inmediato.



Por ahora quedará como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores la vicecanciller, Adriana Mejía.



Esto significa que Blum no irá a Europa, un viaje que tenía previsto para el fin de semana en el cual iba a lanzar una ofensiva para contrarrestar la imagen negativa entre varias autoridades que señalan al Gobierno de violar los derechos humanos, en medio de los 15 días de manifestaciones que ha vivido el país.



Hasta este miércoles la funcionaria estuvo siguiendo su agenda, en su participación en la XXVI reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, donde se adoptó el Estatuto Migratorio Andino.



Su salida se da en medio de diversos reclamos que ha recibido el país de la comunidad internacional, ante lo cual la Cancillería se pronunció el viernes pasado y señaló que el país rechazará “los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización en el país” y que “Colombia es un Estado de derecho (...) y seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional”.



Incluso la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció contra lo que calificó de uso excesivo de la Fuerza Pública en las manifestaciones. Tras ello la Cancillería le hizo duras críticas por publicar informes sobre actos de violencia en Cali sin contratar con fuentes oficiales.



Además, la viceministra Mejía le envió una carta a Bachelet y sentenció que “al proceder de esa manera se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la oficina en Colombia”.



Blum fue designada por el presidente Iván Duque en ese cargo desde el 12 de noviembre de 2019, luego de que Carlos Holmes Trujillo, quien falleció en enero de este año por coronavirus, asumiera la cartera de Defensa.



Con esto el gabinete de Duque se sigue moviendo, pues hace unos días renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y asumió el cargo José Manuel Restrepo.



Además, fuentes del Gobierno aseguran que vendrán nuevos cambios ministeriales.



