Mintic Karen Abudinen renuncia: las reacciones políticas, en vivo

En las últimas horas se dio a conocer que el presidente Iván Duque solicitó la renuncia de la actual ministra de las TIC, Karen Abudinen, cuya cartera se vio envuelta en un escándalo por un contrato de más de 1 billón de pesos y un anticipo de 70.000 millones que presentó garantías falsas.



Aunque Abudinen, en la moción de censura que presenció en días pasados, aseguró que no renunciaría porque su tarea era aclarar la situación y desenredar este caso de corrupción, al parecer, tras la presión ciudadana y política por el caso abandonará el cargo.

"Quienes me piden la renuncia dicen que debo hacerme responsable políticamente de esa corrupción. Mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio, como lo he venido haciendo", mencionó Abudinen en ese momento en la plenaria del Congreso.



Por ahora, la ministra no ha dado ningún tipo de declaraciones, pero, por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.



"Una victoria más de la bancada de oposición. Los recursos públicos son sagrados", escribió la presidenta del movimiento MAIS, Martha Peralta Epieyú.

Renuncia la ministra Karen Abudinen, por el grave escándalo de los 70 mil millones del contrato con Centros Poblados.



La Senadora Sandra Ramírez también se pronunció y destacó el trabajo de la periodista Pola Herrera, quien destapó el escándalo con Centros Poblados.

A la Ministra Karen Abudinen no la saca Iván Duque, la saca el peso de la rigurosa investigación que hizo @PaoHerreraC, y el trabajo de la bancada de oposición en la moción de censura. Los 70 mil millones tienen que aparecer y la conectividad en Colombia debe ser una realidad. — Sandra Ramírez (@SandraComunes) September 9, 2021

Igualmente, la congresista Angélica Lozano también destacó la importancia del periodismo en destapar los escándalos de corrupción en el país.

por su riguroso trabajo de meses para destapar las irregularidades y trampas en los contratos de @MinTIC_responde con la UT Centros Poblados. https://t.co/GnEm3ldFUK — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 9, 2021

Del mismo modo, el periodista Daniel Samper felicitó a los periodistas que ayudaron no solo a destapar el escándalo en el ministerio de las TIC, sino también, a aquellos que ejercieron control y presión sobre el caso.

Al fin renuncia Karen Abudinen, castigada por el escándalo de los 70 mil millones. Especial reconocimiento a @PaoHerreraC, a @JuanPabloCalvas, a @JuanDiegoAlvira y en general al periodismo que fue capaz de enfrentar este aberrante caso de irrespeto a los recursos públicos. https://t.co/S1Ll8PUWKF — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 9, 2021

La congresista Katherine Miranda, una de las más críticas del actuar de Abuniden durante la moción de censura, aseguró que van a continuar con el proceso y que, además, van a seguir '"destapando' los casos de corrupción del actual Gobierno".

¡Así lo advertimos la semana pasada! ¡Ante las pruebas irrefutables la Ministra tuvo que renunciar! 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/mTXzYtZLnK — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 9, 2021

El representante a la cámara por Bogotá, Sergio Marín, manifestó que la renuncia de la jefe de cartera de las TIC se da porque "sabía que la moción de censura iba a prosperar".

Antonio Navarro, por su parte, destacó que Abudinen "se había demorado" en renunciar.

La ministra Abudinen renuncia hoy.

Se había demorado en hacerlo — Antonio Navarro (@navarrowolff) September 9, 2021

La congresista María José Pizarro aseguró que lo que pasó con la ministra es una muestra de que "la presión ciudadana y la moción de censura son altamente efectivas y, además, ponen en evidencia el desastre del gobierno de Iván Duque".



Por otro lado, manifestó que el siguiente paso es exigir a los entes de control todas acciones legales para que los responsables de que los niños de zonas rurales se hayan quedado sin Internet, paguen.