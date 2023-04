Un nuevo e inesperado capítulo se vivió ayer en el accidentado trámite de la reforma de la salud: trascendió que el Gobierno nacional solicitó las renuncias protocolarias de los viceministros que forman parte del Ejecutivo y provienen de los partidos Liberal, Conservador y de ‘la U’.



Se trata precisamente de las colectividades no petristas que integran la coalición de gobierno y que han mostrado sus reparos a la ponencia que radicó en el Congreso la ministra Carolina Corcho.



La Casa de Nariño no entregó ninguna información oficial al respecto, aunque desde los partidos sí se confirmó este hecho. De esta manera, se tensa aún más la cuerda entre las colectividades y el Gobierno y se pone al proyecto en un limbo porque sin sus votos su hundimiento sería inminente.

Partidos Conservador, de La U y Liberal se alejaron de la reforma de Carolina Corcho.

Cuando aún se discutía el alcance de esta medida de fuerza, se conoció un comunicado del parlamentario liberal Dolcey Oscar Torres Romero en el que anuncia su renuncia a la vocería del Partido Liberal en la Cámara de Representantes en abierta rebeldía con la decisión del expresidente César Gaviria Trujillo de presentar una ponencia alternativa.



“Yo voté por este gobierno del cambio, y como más de 11 millones de colombianos lo hice creyendo que ese voto se transformaría en unas reformas encaminadas a solucionar los problemas que por años la dirigencia política colombiana ha ignorado o no ha querido solucionar”, argumentó al contar que en este tema él estaba de lado del Gobierno.



¿Por qué hizo esto el representante? En el Congreso se recordó que una de las estrategias del presidente Petro y del ministro del Interior, Alfonso Prada, es la de convencer uno a uno a los parlamentarios en vista de las brechas existentes con los dirigentes Gaviria (Partido Liberal), Efraín Cepeda (Conservador) y Dilian Francisca Toro (‘la U’).



Eso explicaría también que hubo dos parlamentarios —Camilo Esteban Ávila, de ‘la U’, y Gerardo Yepes, Conservador— que con su firma hicieron posible que la ponencia de 527 páginas fuera radicada en vísperas del inicio de la Semana Santa y sin la luz verde de Cepeda y Toro.



Mientras que esto ocurría en Bogotá, la ministra estaba en Bucaramanga. Allí participó en un foro sobre la reforma estructural del Sistema de Salud, evento que se realizó en el auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

La ministra de Salud, Carolina Corcho, durante la firma del memorando para la producción de vacunas en Bogotá.

Al preguntarle qué iba a pasar con los ajustes de la reforma de salud, ella respondió: “La decisión en este momento es del Congreso de la República y es el que define las proposiciones y el Ministerio de Salud lo que hace es emitir los conceptos técnicos, pero en este momento la decisión está en manos de la Comisión Séptima”. Fue un encuentro en que hubo arengas y pancartas a favor del proyecto en un hecho que destacaron varios líderes del Pacto Histórico.



Así, por ejemplo, la senadora Gloria Flórez afirmó: “Lleno total el auditorio Luis A. Calvo. Nos reunimos miles de santandereanos en apoyo a la reforma de la salud, para que la vida sea la prioridad en nuestro país y no los negocios de unos pocos”.

Lleno total el auditorio Luis A. Calvo.



Nos reunimos miles de santandereanos en apoyo a la Reforma a la Salud, para que la vida sea la prioridad en nuestro país y no los negocios de unos pocos.



¿Y ahora qué?



Pero ¿tendrá un efecto la presión con la solicitud de renuncia de los ‘vices’? Se trata de seis viceministros que en el mapa político se interpreta como cuotas de las colectividades: Felipe Arbouin y Aníbal José Pérez, del Partido Liberal, en el Ministerio de Vivienda; Carlos Eduardo Enríquez y María Constanza García, del Partido Conservador, en el Ministerio de Transporte; y Sergio Octavio Valdés y Nohora Mercado, del Partido de ‘la U’, en el Ministerio de las TIC.



Mientras que ellos guardaron silencio, la oposición reaccionó. El representante del Centro Democrático Andrés Forero tildó de “vulgar chantaje” la situación. “Tras el vulgar chantaje de Gustavo Petro a los partidos tradicionales queda claro que si la reforma de Carolina Corcho se aprueba, no es porque sea convincente, sino porque repartieron ‘mermelada’ a manos llenas. El gobierno del ‘cambio’ sigue corriendo la ‘línea ética’”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Tras el vulgar chantaje de @petrogustavo a los partidos tradicionales queda claro que si la reforma de @carolinacorcho se aprueba no es porque sea convincente, sino porque repartieron “mermelada” a manos llenas.



Sobre este inédito capítulo, EL TIEMPO consultó con varios analistas quienes sí ven una medida de presión de la Casa de Nariño a los partidos.



Álvaro Benedetti, estratega y analista político, deduce dos tipos de lecturas: “La primera, entender que es un mecanismo de presión a los partidos de cara a no perder su porción en el Ejecutivo. Esto para que cedan un poco sus pretensiones de cara a la contrarreforma del proyecto de la salud”.



En segundo lugar, Benedetti expone que con esta decisión el Gobierno pretende evitar el fuego amigo. “Pueden buscar depurar los apoyos leales dentro de su misma estructura, es decir, evitar a toda costa el fuego amigo. A Petro le interesa generar el menor ruido posible dentro de la estructura de gobierno. Eso sería una alineación ideológica mucho más fuerte, mucho más reacia a la negociación con fuerzas distintas. Es una apuesta casi que por homogeneizar la idea política dentro del gobierno”, afirma el analista.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Guido Hurtado, historiador y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, asegura que esto es un episodio más del pulso político que se está viviendo alrededor de la reforma, cuyo debate fue aplazado esta semana.



“El Gobierno está tratando de presionar a esos partidos en términos de botín burocrático. Así como Dilian, Cepeda y Gaviria han dicho que si no se abordan sus pronunciamientos, no votan en el Congreso, pues el Gobierno les responde quitándoles parte de ese botín burocrático. Es una forma de presionar, un juego de poder”.



Sobre las consecuencias que estas renuncias podrían tener en el futuro, Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado, señala que si bien podría representar un triunfo para la reforma de la salud, dejaría muy debilitados los siguientes proyectos.



“Quedarían muy mal paradas la reforma laboral y la reforma pensional, porque no habría ‘mermelada’ que aguante. Pondría al Gobierno en una debilidad institucional en el mediano plazo de cara a las otras reformas y para las elecciones regionales de octubre”, explica.



Entre tanto, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de Cámara y también miembro del Pacto Histórico, cree que a pesar de las dificultades la reforma saldrá adelante.



“Esto no iba a ser fácil, pero yo creo que ya estamos viendo el horizonte. Estamos a unos días de que ese horizonte esté plasmado en el articulado totalmente estructurado. Ahora lo que toca es abrir el debate. Será allí donde se solucione todo. Estamos hablando de acciones legislativas y en el Legislativo todo es así. En mi experiencia, desde que estoy en el Congreso, no ha habido un solo proyecto que haya sido una fiesta en la playa. Todos tienen su complejidad”, le dijo a EL TIEMPO.

