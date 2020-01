'Francisco Santos puede seguir colaborando en otros frentes': Duque

En medio de los rumores sobre la salida del cargo de Francisco Santos como embajador de Colombia en Estados Unidos, el presidente Iván Duque manifestó que el diplomático puede "seguir colaborando" en otros frentes.



No obstante, el jefe de Estado no confirmó la salida de Santos de la embajada, quien recientemente tuvo una salida en falso que lo hizo quedar mal parado frente al secretario de Estado de EE. UU. , Mike Pompeo, al asegurar que esta dependencia del país norteamericano "hoy está destruida, no existe".

"El doctor Francisco Santos es una persona que puede seguir colaborándonos en otros frentes, en ese lugar o donde yo lo determine", dijo Duque en entrevista con la emisora Auténtica.



El jefe de Estado colombiano manifestó que los embajadores, como los ministros, podrán estar en sus cargos hasta que él lo determine.



"Creo que es una persona que le ha servido bien a Colombia y nosotros tenemos claro que ha tenido una gran gestión en los Estados Unidos y que esa gestión la ha desarrollado con lujo de detalles", expresó Duque sobre el embajador Francisco Santos.

La relación del alto diplomático con Estados Unidos tuvo un traspié en noviembre del año pasado, luego de que se filtrara un audio en el que hablaba con la canciller y se refiriera en duros términos al Departamento de Estado.



“Hace 10 años que yo venía acá, yo llegaba, y yo venía mucho a Estados Unidos (…), yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso (…), hoy en día eso se acabó", expresó Santos en su momento.



Precisamente, el secretario de Estado, Mike Pompeo, estará en Colombia este lunes, en donde tendrá una agenda con el presidente Iván Duque.



