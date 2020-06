Rendición de cuentas del sector de Inclusión Social y Reconciliación

El próximo jueves 25 de junio el sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, conformado por Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizarán la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Esta actividad, que forma parte del proceso de facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública, tiene como objetivo presentar el balance de las acciones adelantadas por las cuatro entidades durante el 2019.



“En el sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, rendimos cuentas permanentemente, pero esta audiencia es especial, queremos dar a conocer a la ciudadanía el consolidado de todo el trabajo realizado como sector en 2019 para superar la pobreza, lograr la equidad, atender y reparar a las víctimas, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y recuperar y salvaguardar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado”, señala la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa.



La audiencia en la que participarán las directoras de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero; y del ICBF, Lina María Arbeláez; así como los directores de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade; y del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo será transmitida a todo el país a partir de las 11:00 a.m.



Previo al desarrollo de esta audiencia pública, cada institución realizará un Facebook Live para generar acciones de participación con las comunidades, resolver inquietudes y ampliar la explicación de los diferentes temas de interés. El martes 23 de junio el Facebook Live lo realizarán Prosperidad Social a las 10:00 a.m. y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a las 4:00 p.m.; por su parte, el miércoles 24 de junio lo realizarán el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las 10:00 a.m. y el Centro Nacional de Memoria Histórica a las 4:00 p.m.



La rendición de cuentas del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación será un ejercicio participativo donde la comunidad podrá formular las preguntas o comentarios que tengan con respecto a la labor que adelanta el sector.



Para ello, se han dispuesto varios mecanismos de participación. Las personas interesadas se podrán comunicar a través del correo electrónico rendiciondecuentas@prosperidadsocial.gov.co y en las redes sociales de las entidades o vía telefónica al 018000951100.



Las audiencias de rendición de cuentas tienen como propósito controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos y por ello se invita a la comunidad para que participe activamente de las actividades programadas.



