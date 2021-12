De acuerdo con estimativos planteados en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), en Colombia se están generando cada día cerca de 29.000 toneladas de residuos sólidos ordinarios.



Los mismos cálculos señalan que el 40,7 por ciento de esa cifra (11.800 toneladas) se producen básicamente en Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico.

En ese sentido en el país ya comenzó a plantearse la necesidad de revisar qué está pasando con los rellenos sanitarios.



Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso y quien conoce de los temas ambientales, considera que es necesario brindar una solución para que a los rellenos sanitarios tanto locales como regionales se les prolongue su vida útil y que no se generen emergencias sanitarias.



Para Condía, es necesario cambiar la política y como tal se debe “incentivar el aprovechamiento desde la fuente”, es decir; aquellos hogares, restaurantes o establecimientos que no generen residuos sólidos se les debe reconocer un incentivo y se debe reconocer mucho más las cadenas de los recuperadores.



En el marco de este asunto está claro que en Colombia es importante establecer un orden urbanístico y rural, cuidar las zonas protectoras y las residenciales, además de que se debe utilizar lona impermeable para evitar el filtrado de lixiviados, entre otros.



Para Condía, la capacidad de los rellenos no es infinita y como tal “van a tener un límite ambiental por capacidad del terreno y muy seguramente es necesario pensar en proyectar nuevos rellenos", aunque esto puede tener complicaciones, en la medida que "las personas no van aceptar que les coloquen un relleno en su finca”.



El experto estima que si Colombia no toma en serio este problema se puede dar a futuro en una emergencia sanitaria “porque no va a haber cómo construir nuevos rellenos".



En ese sentido considera que es urgente hacerle un llamado al Gobierno para comenzar a migrar de los rellenos sanitarios al aprovechamiento eficiente, con tecnología, fortaleciendo a los recuperadores y disminuyendo la disposición final.



Una solución, a juicio de Condía, puede ser tener una política de incentivo. “La tarifa del cobro es una en los municipios y otra en las ciudades, el incentivo debe ser por el aprovechamiento y al operado ya no se le va a pagar por tonelada dispuesta, sino por tonelada aprovechada”, dijo.



