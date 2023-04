Aunque el presidente Gustavo Petro está de gira por Estados Unidos, los rumores de movimientos en su gabinete no paran. Todo apunta a que Mauricio Lizcano, actual cabeza del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), saldría en los próximos días de su cargo. Sería por pérdida de confianza.



(Puede ver: Los dos nombres que suenan para reemplazar a Lizcano en el Dapre)

Para reemplazar a Lizcano se han posicionado dos nombres: Carlos Ramón González, actual copresidente de la Alianza Verde, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Son cercanos al presidente Gustavo Petro y ambos militaron en el M-19.

No obstante, varios sectores cercanos al Gobierno aseguran que González es el más seguro sucesor de Lizcano. Fuentes al interior de la Alianza Verde han dicho que el copresidente ya presentó su renuncia al Ejecutivo de la colectividad y “es un hecho que será el nuevo director del Dapre”.



Otras voces al interior de la colectividad también dan por hecho el relevo Lizcano-González. “Gran acierto del presidente ponerlo en el Dapre. Tiene olfato, serenidad, no tiene ambiciones electorales propias. Este gobierno es su proyecto político, no necesita de dinero, goza de la confianza personal del presidente, así que podrá ayudarle a resolver sin sectarismo”.



(Puede ver: Controversia en redes por acusación a Mauricio Lizcano, director del Dapre)



Otros partidos de Gobierno apuntan a lo mismo. Sobre todo destacan que González estuvo muy activo en el Congreso en los últimos días. “La probabilidad es alta”, expresan ante la pregunta sobre la posible nueva cabeza del Dapre. En Casa de Nariño, oficialmente, están concentrados en la gira presidencial y se reafirman en que no habría cambios de gabinete



La salida de Mauricio Lizcano se ha venido planteando desde hace semanas. El director del Dapre ha venido perdiendo la confianza del primer mandatario, aseguran fuentes de distintos sectores. Ya no juega el papel político que tuvo en el comienzo y habría una gran distancia entre el presidente Petro y el político antioqueño.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Lizcano, director del Dapre, saldría en los próximos días de Gobierno. Foto: Presidencia

Ante el distanciamiento, el presidente pondría alguien de su entera confianza. Tanto Carlos Ramón González como Augusto Rodríguez cumplen con dicha condición. Los dos han sido cercanos al presidente e hicieron parte del M-19. Incluso, se ha dicho que González ha sido el enlace con la Casa de Nariño para los acercamientos con Rodolfo Hernández.



(No deje de leer: Las supuestas cuotas del 'delfín' de Petro en el Gobierno que la Fiscalía indaga).

Otro elemento que juega a favor de González es su pertenencia a la Alianza Verde. Desde hace varios meses, la colectividad se ha venido quejando del “ostracismo” en el que está en la Coalición de Gobierno. Han señalado que no tienen representación en el Ejecutivo y han reclamado que los han “dado por hecho” en sus apoyos a los proyectos del Gobierno.

Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA