El canciller Álvaro Leyva, en entrevista con Noticentro 1 CM&, se refirió a las relaciones entre Colombia y Nicaragua e insistió en que el mandatario de ese país, Daniel Ortega, “es un experto en violar los derechos humanos’.



Este mismo viernes, en entrevista con W Radio, Leyva había manifestado que “lo que ha hecho Ortega es una barbaridad", "vamos a firmar una resolución condenando la violación de los derechos humanos allí", "el Estado colombiano y el presidente Petro manifiestan claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega".



Según el propio Canciller, en su diálogo con CM&, esas declaraciones no cayeron bien en Nicaragua, por lo que señaló que las relaciones con ese país parecen estar suspendidas.



“Nosotros estábamos programando el envío del señor embajador colombiano a Managua, pero tengo entendido que no les está gustando la última posición, que a la hora de la verdad no es que se haya cambiado; nuestra posición siempre ha estado a favor de los derechos humanos. Por eso queríamos ir allá, para que se metiera en el vagón de la nueva política y geopolítica que se está diseñando en el continente americano”, manifestó Leyva.



Y agregó: ‘Las relaciones con Nicaragua, por lo pronto, parece que están suspendidas. Amanecerá y veremos’.



Se conoció que Nicaragua estaría considerando retirar el beneplácito al designado embajador de Colombia, León Fredy Muñoz, tras las declaraciones de Leyva.



Sin embargo, EL TIEMPO -en la mañana de este viernes- habló con el designado embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, quien había expresado que el gobierno de Ortega "no se ha pronunciado en absolutamente nada".



Sobre la relación con ellos, Muñoz dijo que está "bien y tranquila". Agregó que está esperando viajar para poder dialogar con ellos.



El embajador designado confirmó que el beneplácito ya se envió, el decreto de su designación está firmado y que le hace falta realizar un curso que es requerido dentro del proceso de nombramiento. Según le dijo a este diario, tiene planeado dirigirse a Nicaragua el próximo viernes 17 de septiembre para entregar las cartas credenciales.



EL TIEMPO