Relación Colombia-Israel, en crisis tras opiniones del presidente Petro: ¿qué pasará?

Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel están en su punto máximo de tensión, pues este domingo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X sentenció: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios (...)”.



En su mensaje, afirmó que “al Presidente de Colombia no se le insulta”. Además convocó a los países de América Latina a “una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la gran guerra del Chaco”.En su extenso mensaje, indicó: “Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo”.

Presidente Gustavo Petro - Israel Foto: EFE

El Presidente concluyó su publicación asegurando que “algún día el Ejército y el Gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano”.Esta fuerte declaración fue la respuesta del jefe de Gobierno ante un pronunciamiento oficial que el Gobierno de Israel hizo este 15 de octubre en reacción a las múltiples opiniones de Petro respecto al conflicto.

El humo se eleva entre los edificios tras los ataques israelíes en Gaza este domingo. Foto: EFE

Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, condenó las declaraciones del Presidente y dijo que estas “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

Pero la declaración no se quedó solo en condena. En el texto anunciaron que en respuesta a la postura del jefe de Estado –quien ha hecho llamados para que se inicie un diálogo de paz entre las partes, pero aún no condena el ataque terrorista de Hamás contra civiles – tomaron “como primera medida” la decisión de detener las exportaciones de seguridad a Colombia.



Igualmente, informaron otro hecho que refleja la molestia diplomática de los israelíes. En el comunicado indicaron que llamaron a una “conversación de reprimenda” a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, tras las “declaraciones hostiles y antisemitas del Presidente de Colombia”.

Por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la cancillería israelí, Emb. Jonathan Peled, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las… pic.twitter.com/vJEfvVlikG — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 15, 2023

Dicho llamado es una movida diplomática que se usa para expresar la molestia que tiene un país frente a otro, pero no tiene implicaciones de otro tipo. Por ahora es solo eso, un llamado.



Los embajadores de cada país, hasta el momento, no han sido llamados a consultas ni han recibido alguna orden de dejar sus misiones diplomáticas, según pudo constatar EL TIEMPO. Por el lado de la Cancillería, no ha habido ningún pronunciamiento. Fuentes del Ministerio señalaron que no hay declaración aún porque cuando sucedió todo el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, estaba viajando desde Italia a Colombia.



Ahora bien, una de las preocupaciones ahora, dicen analistas consultados por este diario, es si se llega a tomar la decisión de ordenar la salida de los respectivos embajadores, porque eso sí limita la comunicación.

En medio de la situación de guerra, lo anterior podría afectar las acciones de la Cancillería para retornar a colombianos que buscan salir de Israel. Aunque ya se hicieron dos vuelos exitosos con 220 connacionales esta semana, no descartan que se puedan realizar más.

El segundo vuelo de colombianos en su regreso a Colombia. Foto: Cancillería

Aumenta la tensión entre Colombia e Israel

Hasta la mañana de este domingo, estos pronunciamientos del Presidente, en el plano diplomático, habían generado un duro cruce de mensajes con el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, y una condena por parte de una delegada de Estados Unidos. Sin embargo, lo ocurrido eleva la tensión con Israel directamente.



Para Aurelio Suárez, analista internacional, la respuesta de Petro, por la forma y el medio, “no es la mejor expresión de un Estado (...). No parece ser una política elaborada, sino más bien el fruto de opiniones individuales”.El experto indica que no es conveniente que la política exterior de los países se maneje por trinos y no por la Cancillería. "Lo conveniente es que el Presidente se atempere y elabore una posición sólida que gane respeto, aunque sea diferente".

Canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

Desde el Congreso, fueron varios los parlamentarios que se pronunciaron al respecto.



David Luna, senador de Cambio Radical, por ejemplo dijo: "Señor Presidente Petro, al ser usted el jefe del Estado habla por todos los colombianos, no solo por sus copartidarios políticos. Sus peligrosas declaraciones ponen a los ciudadanos colombianos en riesgo. Por favor, reflexione y actúe con sensatez. Le pido convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que lo aconsejen".



El senador Humberto de la Calle, por su parte destacó que si bien cuando el presidente Petro condena las operaciones del Ejército Israelí en Gaza "dice una verdad evidente", se ha equivocado en la forma como ha manejado la situación.



"Habla de suspender relaciones con Israel, algo descabellado. Hay que formar una opinión pública equilibrada, que condene ambas agresiones, que respete el derecho del pueblo palestino, abjure del terrorismo y promueva la paz. La Cancillería está rebasada", dijo.

Soldados israelíes pasan junto a una casa destruida por militantes palestinos de Hamas en el kibutz Beeri, cerca de la frontera con Gaza. Foto: AFP

David Castrillón, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, señala, sin embargo, que desde el punto de vista de la soberanía, “el Estado colombiano debe ser capaz de expresar su postura. Y, por supuesto, que podrá generar críticas, pero eso es lo que significa ser un Estado soberano con capacidad de incidencia”.



Igualmente, indica que Israel también está teniendo fallas diplomáticas. Expone que el gobierno de Netanyahu “quiere mostrarse firme y en control y, por eso, manda a que sus diplomáticos reaccionen de esta manera, no solo deteniendo las exportaciones de seguridad a Colombia, sino tildando al presidente Petro de antisemitismo. Esa no es la acción estratégica”.



Los expertos indican que son varias cosas las que están en juego si se llegan a romper las relaciones completamente, pues Israel –país con el que desde el 1.º de julio de 1957 Colombia tiene relaciones– es un importante socio diplomático y económico con el que, además, hay un TLC suscrito y vigente desde el 30 de septiembre de 2013.



También hay un convenio comercial y de cooperación económica suscrito el 22 de septiembre de 1986. A este se suman otros dos acuerdos vigentes en materia de turismo, investigación y desarrollo industrial.

Pero lo que más preocupa es el aspecto de seguridad. Jairo Libreros, experto en ese campo, agrega que la suspensión implica que Colombia, desde ya, “pierde el trato preferencial que recibía de Israel para la compra de armas, repuestos militares, material policial y sistemas de ciberseguridad, ciberdefensa y de interceptación de comunicaciones”. Castrillón agrega que puede haber vulnerabilidades en las capacidades de control del espacio aéreo. Esto sucedería porque la empresa israelí (IAI) es la que desde 2016 provee las reparaciones de los aviones de combate Kfir.

Aviones Kfir. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

"No contar con esas reparaciones llevarían al paulatino desuso de estos sistemas. Durante este gobierno (el de Petro) también se cerró un acuerdo para proveer un sistema de defensa aéreo, el cual sería entregado a 2026. El no contar con este sistema abre la puerta a que competidores ataquen con facilidad nuestra infraestructura crítica", expone.



Esta es la primera consecuencia de una serie de efectos que podrían aumentar si las relaciones se rompen tras esta crisis que se desató en la política exterior.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA