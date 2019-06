Reino Unido y Colombia sellan alianza climática de US $10.7 millones

Este martes, el Reino Unido y Colombia firmaron una alianza para proteger el ecosistema del país y combatir el cambio climático en el segundo país más biodiverso del mundo.

Este fue firmado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Ricardo Lozano y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, en el marco de la visita al Reino Unido del presidente de Colombia, Iván Duque.



Como parte de la inversión de US $10.7 millones, US $4.4 millones ayudarán a proteger el ecosistema de Colombia y “los £5 millones (US 6.2 millones) adicionales ayudarán a convertir el sector financiero de Colombia en una industria verde, compartiendo la experiencia de la City de Londres, e introduciendo vehículos de bajas emisiones en las principales ciudades de Colombia”, asegura la embajada del Reino Unido en Colombia.



Además, reiteran el compromiso del Reino Unido con Colombia “para enfrentar la deforestación, invirtiendo cerca de £70 millones (US $88 millones) en proyectos que incluyen ayudar a los agricultores a cambiarse a métodos de cultivo más sostenibles, y ayudar a más de 11.000 familias a cuidar y cultivar mejor en los bosques de Colombia”.

El presidente de Colombia, afirmó que “por primera vez, Colombia y el Reino Unido están firmando una agenda conjunta para abordar el cambio climático, la lucha contra la deforestación, la sostenibilidad de sectores como la energía y el transporte, y el fortalecimiento de los sistemas de medición del cambio climático. Ambos países comparten el compromiso global para mitigar el impacto del cambio climático y son aliados estratégicos en esta área”.



El presidente Duque llegó este lunes a Londres y tuvo una cita con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, entrevistas con los principales diarios británicos y un encuentro con colombianos residentes en el territorio inglés. Este martes se reunió con el príncipe Carlos con quien habló sobre el medioambiente.



ELTIEMPO.COM​