Esto debe tener en cuenta para segunda fase de regularización de migrantes

En septiembre comienza la segunda fase de la implementación del Estatuto Temporal de Protección, que va a permitir la regularización de migrantes venezolanos en el país.



La primera fase, que empezó el 5 de mayo, consiste en un procedimiento virtual y totalmente gratuito que deben realizar todos los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el territorio nacional, salvo aquellos que ya cuenten con una visa.

(Puede leer: Licencia de paternidad: así queda tras la ley sancionada este jueves)



Luego de tres meses, de los 1’742.000 venezolanos que se encuentran en el país, según cifras de Migración Colombia, 1’145.760 ya han cumplido con ese proceso inicial del Registro Único de Migrantes Venezolanos y tienen un usuario y contraseña. Y, de esta cifra, 1’013.700 ya completaron la totalidad de la primera fase.



“Quiere decir que ya conocemos sus necesidades, sus razones de migración, condiciones de vulnerabilidad, si tienen alguna discapacidad, bilingüismo, formación académica, ocupación”, sentenció el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



Hay que señalar que haber culminado esta fase no quiere decir que haya cambiado su condición migratoria.



(Además: Ley de comida chatarra entra en vigencia: ¿qué implica?)



Para la segunda fase, 896.480 personas ya están agendadas y tienen un lugar, hora y fecha para presentarse para la toma de fotografía y huellas a fin de avanzar con el proceso. Por tanto, el llamado de las autoridades es que quienes no lo han hecho agenden la cita.



Es requisito para los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el territorio nacional en forma irregular aportar ante Migración Colombia una prueba sumaria e idónea (contrato de arrendamiento, contrato de matrícula en una institución educativa, etcétera) de que su permanencia en el territorio nacional se dio antes de la entrada en vigor del estatuto, 31 de enero de 2021.



La última etapa es la entrega de identificación del documento, que les permite estar durante diez años de forma regular en el país, tiempo en el que podrán tramitar una visa de residente.



Entre tanto, Espinosa reiteró que una vez que los venezolanos estén en condición regular podrán ser vacunados en el país. “Con esa información se viabiliza el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud está muy cerca de expedir la regulación (...), pero es clave ser parte del Estatuto Temporal”, aseguró.



(No se quede sin leer: Nuevas medidas para ingresar a estadios, tras disturbios en El Campín)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET