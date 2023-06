La iniciativa de la regulación del cannabis es un tema de interés nacional, el cual tiene como fecha máxima de aprobación el próximo martes, 20 de junio, ya que el tiempo puede empezar a jugar en contra porque no se podrá debatir en extras al tratarse de un acto legislativo que pretende modificar un artículo de la Carta Magna.



Asimismo, el congresista Juan Carlos Losada, representante del proyecto, mencionó el día de ayer que no existen votos suficientes para avanzar esta medida: "Desgraciadamente no tuvimos los votos suficientes para poder poner en consideración el informe alcanzamos a tener 49 de los 54 votos que necesitamos”.



Además, habló sobre los altercados que se presentaron durante la plenaria que “obligaron al presidente a levantar la sesión”, situación que dificulta el tiempo de la aprobación, sin embargo dijo que aunque sea en el último minuto espera entregar a los colombianos la “victoria de tener un mercado legal del cannabis”.



De igual manera, para Losada lo más importante es contar con los votos faltantes para que el proyecto sea una realidad, no obstante aseguró que han perdido “votos importantes”.



“Los señores de Cambo Radica que nos están apoyando votaron a favor de nosotros. En el Partido de la U solo obtuvimos dos votos; sin embargo, los votos que me duele haber perdido son los del partido Conservador, ya que ellos tomaron la decisión de bancada de anularlos”, mencionó en entrevista con Blu.



Por otro lado, María Jose Pizarro afirmó en Twitter: “Lo que buscamos es que la juventud y la niñez no quede a merced de los jíbaros y los narcotraficantes; de las ollas y cocinas clandestinas, sino por el contrario sean protegidos por el Estado”.

Sabíamos que el camino para avanzar en la fracasada política prohibicionista contra las drogas no iba a ser fácil.



Necesitamos 54 votos y hoy contamos con 49, tenemos el reto de conseguir los faltantes para el lunes 19 o el martes 20 de junio.#SenadoEsHoraDeRegular pic.twitter.com/vTMsF1on96 — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) June 15, 2023

