La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitará la validación biométrica facial a aquellas personas que hicieron su proceso de inscripción de cédula entre el 4 y el 13 de enero de manera virtual.



(Puede leer: Expectativa por posible lanzamiento de Ingrid Betancourt a la Presidencia)

Desde el correo inscripcionciudadanos@registraduria.gov.co la entidad solicitará una fotografía de su rostro para finalizar el proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía.



"El proceso de validación biométrica facial lo puedes realizar únicamente desde tu dispositivo móvil Teléfono móvil con flecha de izquierda a derecha. En caso de no lograrlo, el sistema te permitirá hasta dos intentos diarios", informó la Registraduría.



(Puede leer: Ingrid Betancourt irá por la presidencia de la República)

Si cambiaste tu puesto de votación para las elecciones de Congreso de la República entre el 4 y el 13 de enero, ten en cuenta estas recomendaciones al momento de realizar la validación biométrica facial ✅. pic.twitter.com/QULPC3kVAh — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 18, 2022

El plazo máximo para realizar el proceso de validación biométrica facial es de 2 días calendario a partir de la recepción del correo.



Si usted inscribió cédula para las elecciones de Congreso de la República entre el 4 y el 13 de enero, de manera virtual, y no has recibido la notificación vía e-mail para la autenticación biométrica, revisa el buzón de correos no deseados o spam.



En caso de alguna duda o soporte durante este proceso, puede solicitarlo a través del correo soporteidc@registraduria.gov.co

POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- En vivo: Zuluaga les dice no a las coaliciones



- ¿Llegará el liberalismo al Pacto Histórico?