Los nombres más raros que registraron en Colombia en 2020

En medio de la pandemia del coronavirus, en Colombia nacieron 512.185 bebés, entre enero y el 31 de octubre del 2020, según datos del Dane.



De estos, 262.989 fueron hombres y 249.151 mujeres.



En Bogotá fue donde más registraron recién nacidos (67.115), seguido de los departamentos de Antioquia (donde fueron registrados 59.362) y Valle del Cauca, donde hubo 38.967 registros.



Por otra parte, los departamentos donde menos hubo registros fueron: Vaupés (372), Guainía (624) y San Andrés y Providencia (620).



De estos bebés, algunos fueron registrados con nombres únicos, los cuales no tienen tocayo en el territorio nacional.



La Registraduría señaló que no han registrado a un niño como 'Yair Coronavirus Mosquera' ni Pfizer, como en algún momento se dijo en redes sociales.



De este modo, los nombres únicos femeninos que registraron en 2020 fueron:



- Eudy

- Liyi

- Daela

- Eliz Yael

- Gia Tanit

- Laia Milu



En cuanto a los nombres únicos masculinos están:



- Alcairo

- Braider

- Eferson

- Kael Asaf

- Leam Emir

- Max Müller



De otra parte, la Registraduría dio a conocer los nombres que estuvieron de moda en el 2020. La entidad hizo el top 10 de los nombres más comunes registrados en 2020:



1. Luciana: 4.216 registros

2. Isabella: 3.505 registros

3. Salomé: 2.829

4. Emmanuel: 2.688

5. Antonella: 2.643

6. Emiliano: 2454

7. Santiago: 2.383

8. Samuel: 2.256

9. Jerónimo: 2.167

10. Mariana: 2.160



En cuanto a los apellidos más comunes, Rodríguez sigue siendo el más común en Colombia, con 9.883 registros, seguido de González (7.960), Martínez (7.605) y García (6.821).



