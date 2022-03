La Corte Constitucional exhortó al Gobierno y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en seis meses, dispongan de todo lo necesario para poner en marcha un esquema de identificación que incluya la categoría “no binario” en los marcadores de sexo de los documentos de identidad de los colombianos.



Sobre esto, previo al foro Garantías Electorales 2022, organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, el registrador nacional, Alexander Vega, se pronunció para asegurar que "es un fallo acertado de la Corte Constitucional" y que, "como toda entidad del Estado, nosotros daremos cumplimiento inmediato".



Dijo que, sobre el tema, la Registraduría ya ha venido avanzando y que, de hecho, en la nueva cédula electrónica digital ya se encuentra incluido el género no binario.



"Por fortuna, nosotros ya veníamos trabajando en el tema con la nueva cédula electrónica digital. Este año comenzamos a migrar el documento y dentro de la posibilidad del rango del género, ya habíamos incluido el código binario", indicó.



Sobre qué deben hacer los ciudadanos que se identifiquen con el género no binario, aseguró que pueden manifestárselo a la Registraduría y que desde la entidad harán los procedimientos necesarios.



"Los ciudadanos que consideren que hacen parte del género no binario deben hacerlo a través de la manifestación", dijo.



Finalmente, el funcionario dijo que en la Registraduría tienen claro que "el mundo va hacia allá" y que "con la cédula electrónica digital ya habíamos incluido este género".



La Corte dio un plazo de seis meses para modificar el “primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015 y las normas que correspondan a su tenor, en el sentido de incluir la categoría “no binario” entre los marcadores de sexo en el esquema de identificación ciudadana”.



La decisión advierte, que en si en los seis meses, "la regulación mencionada y su puesta en marcha aún no se hubiere materializado, en cualquier caso, las personas con identidades de género no binarias que cumplan con los demás requisitos para la corrección del componente sexo podrán cambiar ante las autoridades competentes la asignación del género no binario en sus documentos de identidad".



