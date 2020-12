'El nuevo Código Electoral salda una deuda histórica del Estado'

Una depuración permanente del Censo Electoral y la eliminación de los periodos de inscripciones de cédulas son dos de las novedades que trae el nuevo Código Electoral, el cual será revisado por la Corte Constitucional y luego pasará a sanción presidencial para entrar en vigencia.



En diálogo con EL TIEMPO, el registrador Nacional, Alexánder Vega, explicó en qué consisten estas modificaciones y qué espera la entidad de las nuevas normas.

¿Qué importancia para el país tiene este nuevo Código Electoral?



Se salda una deuda histórica que tenía el Estado de actualizar la normativa electoral en armonía con la Constitución de 1991. Se adaptan los procedimientos a los avances tecnológicos de nuestros días. El nuevo Código establece acciones afirmativas como la paridad de género en la elaboración de las listas a corporación de elección popular, hecho que hace justicia a la mujer que tradicionalmente ha sido discriminada en materia de participación política. Se establece la depuración permanente del Censo Electoral y se precisa el concepto del domicilio electoral que combate y erradica los fenómenos de corrupción como la trashumancia o inscripción irregular de cédulas.



Este Código Electoral es fruto del consenso entre las diferentes posturas ideológicas representadas en el Congreso, habiendo escuchado a representantes de todas visiones del espectro político, al sector no gubernamental, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general.



¿Se crearán nuevos cargos en la Registraduría en este Código Electoral?



El Código Electoral solamente crea la figura del Registrador Departamental del Estado Civil aboliendo la división anacrónica bipartidista.



¿Qué herramientas de modernización trae este nuevo Código Electoral?



La más notoria está relacionada con la modalidad de votación electrónica mixta, que incorpora sistemas de asistencia tecnología en el ejercicio del sufragio. Además, se facilita el ejercicio de los mecanismos de participación con la implementación de instrumentos tecnológicos para la recolección de apoyos e identificación biométrica. Es importante destacar lo ordenado por el Consejo de Estado, e incorporado en el Código, en cuanto a que el software de escrutinios será propiedad de la Organización Electoral. Adicionalmente, se propone el diseño de un plan de auditoría informática que garantiza a los actores políticas la supervisión y seguimiento del proceso electoral.

Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional de Colombia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cómo votarán los ciudadanos una vez entre en vigencia esta norma?



Las modalidades voto incluidas en el nuevo Código son: voto manual, siendo éste el tradicional ejercido de puño y letra del elector sobre una tarjeta electoral física suministrada por la autoridad electoral y, posteriormente, introducido en una urna; voto electrónico mixto, es el marcado por el votante con ayuda de tecnología en el proceso de emisión y/o conteo del voto en una terminal electrónica. Dicha terminal no podrá estar conectada a una red pública y deberá producir una constancia del voto que será depositada en una urna ante el jurado de votación, y el voto anticipado, es el depositado con anterioridad a la fecha del evento electoral correspondiente y sólo podrá ser ejercido por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior.



¿El voto electrónico mixto se aplicará desde las elecciones de 2022 o cómo funcionará?



Los planes piloto se aplicarán en elecciones atípicas, en la de concejos municipales de juventud y en las elecciones ordinarias a partir del año 2023.

¿Los jurados de votación seguirán siendo escogidos de las entidades públicas y educativas del país?



Todos los ciudadanos en ejercicio, que tengan mínimo décimo grado de educación media y edad no superior a sesenta años podrán ser jurados de votación. Lo que cambia es el método de designación de los mismos, el cual será más eficiente, transparente y garantizará que los jurados presten el servicio ciudadano cerca a su domicilio, pues saldrán del Censo Electoral independiente de si son o no servidores públicos y no dependerá su designación de información remitida por terceros.



¿Cómo será la depuración del Censo Electoral que conllevaría este nuevo Código Electoral?



Abandonamos el esquema actual que fija un periodo de inscripción de cédulas previo a cada certamen electoral y avanzamos hacia un esquema de actualización y depuración constante, con el cruce de bases de datos con otras instituciones y establecimientos.

