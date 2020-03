Reglamentación de regalías: gobernadores temen perder autonomía

La distribución de las regalías está tensando las relaciones entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Los mandatarios regionales están inquietos porque el Ejecutivo está socializando un proyecto ley que reglamenta cómo se repartirán esos recursos, y ellos sienten que va en detrimento de sus administraciones y de su autonomía.

Los gobernadores consideraban que iban a poder invertir los recursos de las regalías directas y del fondo regional, cuyo presupuesto bianual fue calculado en 24 billones de pesos. Pero la semana pasada el Gobierno, en una reunión en la Federación Nacional de Departamentos (FND), les socializó el proyecto, y no les gustó.



Según ellos, se establece que la mitad del dinero de las regalías será para una bolsa regional concursable. El Gobierno argumenta que es para ejecutar proyectos regionales de gran impacto.



Para los mandatarios regionales, esto pondría a los departamentos con menos recursos a competir con los más avanzados.



Tampoco les gustó que en el proyecto se establezca que la secretaría técnica de los Ocad (órganos en los que se define la destinación de los recursos de regalías), que es la que viabiliza los proyectos, quede en manos de Planeación Nacional.



El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, dijo que lo que no quieren es “que se continúe con la centralización de los recursos”.



Aseguró que si Ejecutivo queda a cargo de esa secretaría, “quedaría con el manejo total de todo” y dijo que ese tema “es algo que es innegociable”.

Tampoco les gustó el manejo previsto para las inversiones del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consideran que no sabrán qué recursos se estarán ejecutando, ni dónde, porque estarán bajo el resorte del Gobierno Nacional. Es más, algunos de ellos señalaron que, así las cosas, lo que sienten es que le están aportando recursos al Minciencia.



El director de la FND, Carlos Camargo, dijo que hay que buscar una propuesta consensuada entre los diversos actores que atienda la autonomía en términos de recursos de las entidades territoriales y que solamente esas entidades son la que realmente conocen cuáles son las necesidades para definir los proyectos prioritarios.



"Los Gobernadores de la Amazonia no estamos de acuerdo con la reforma a las regalías ya que estos departamentos lo único que tienen para invertir en infraestructura y el PAE para los niños, es la única forma que nuestros departamentos tengan un desarrollo social y económico para el futuro, no podremos seguir centralizando el país ya que nosotros somos los que conocemos nuestra tierra por eso debemos mantener el OCAD regional", dijo Juan Carlos Iral, gobernador del Guainía.



"Nuestro recurso deben mantenerse como están, el 100 por ciento para el Departamento, sin quitarnos el 50 por ciento para una bolsa regional", agregó Iral.

