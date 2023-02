Aunque desde la Casa de Nariño le están apostando al apoyo ciudadano en las calles para poder avanzar en las ‘reformas del cambio’ que alista el Ejecutivo, lo cierto del asunto es que para que estas iniciativas avancen tendrán que pasar por su trámite en el Congreso.



Y ahí, la única manera de hacerlo es consiguiendo las mayorías.

En este punto hay que señalar que si bien el Gobierno tiene una coalición mayoritaria que le resultó efectiva en el pasado periodo legislativo, en este que se inicia con unas sesiones extras, el asunto no parece tan sencillo.



Hasta ahora varios de los partidos aliados del Ejecutivo han expresado sus reparos a algunas de las iniciativas, aunque todavía formalmente no se conocen los textos.



En otras palabras, la coalición parece tener algunas fisuras y mientras no se reparen, el tema de las mayorías no está claro.



Y el llamado a avanzar en ese proceso de ‘reparación’ es el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien ya se está moviendo. ¿Pero cuál es la estrategia?

El Gobierno de Gustavo Petro radica en el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Prada dijo que “la estrategia es preparar muy bien los proyectos de ley”, y agregó que se están “socializando con los partidos, con los ponentes, con el Congreso en pleno". A esto suma que se deben “defender con los mejores argumentos que pueda tener cada cartera responsable de cada proyecto”.



El Ministro admitió que esto implicará “consagrarnos”, pues dijo que es un asunto de “mucha dedicación y mucha paciencia”.



Prada destacó que la idea es reunirse con todos los partidos. Contó que ya lo ha hecho con los ‘verdes’, la bancada en Cámara de los liberales, y con ‘la U’, entre otros.

“Estoy en una agenda de socialización de estas reformas”, contó.



Y si bien el Gobierno ya convocó las extras y no incluyó la reforma de la salud, en la mañana de este martes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó en Blu Radio que dicho proyecto "se va a presentar en los próximos días".



Además, contó que están terminando la redacción del articulado, algo que han reclamado diversos sectores para poder debatir el proyecto antes de que sea presentado al Congreso.



"Es tal vez el articulado más complejo porque hay un cambio de modelo hacia la atención primaria, hacia la atención básica y hacia un régimen que va a cambiar el sistema de pagos", aseguró Prada.



El punto es que dentro la las extras los dos proyectos que van a medir que tan ‘alienada’ está la coalición de Gobierno serán el Plan Nacional de Desarrollo y particularmente la reforma de la salud.

La calle

Pero el que podría considerarse como el Plan B, o de pronto el Plan A, es precisamente acudir al apoyo popular por parte del Gobierno. Conseguir el respaldo de la calle.



Y para ello, en principio, el propio Petro está convocando a unas jornadas de respaldo a sus proyectos del cambio.



En concreto, él ha dicho que estará en la Plaza de Bolívar, justo al frente del Capitolio, este 14 de febrero liderando la jornada y explicando los alcances de la reforma de la salud.



Para Yann Basset, catedrático de la universidad del Rosario, lo primero que debe hacer Petro es convencer al Congreso y a su mismo gabinete. “Lo veo más como una diversión porque el Presidente está llamando es a debatir en la plaza y parece que no tiene una mayoría en el Congreso, por más que llame a discutir en las calles”, agregó.



Y el analista Carlos Arias consideró que la plaza pública ha sido uno de los escenarios donde Petro se ha legitimado políticamente. Destacó que eso ya le funcionó cuando fue alcalde de Bogotá.



REDACCIÓN POLÍTICA