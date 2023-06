Cuando se suponía que el Congreso debería de estar aprobando reformas prácticamente todos los días, teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que están acumulados y que solo le quedan 10 días hábiles a esta legislatura, está sucediendo todo lo contrario.



En el Capitolio se ve una operación tortuga que impide el avance, principalmente de las llamadas reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se inició la semana pasada, pero que esta se hizo más notable.



Por ejemplo, no se pudo discutir el primer debate de la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara de Representantes porque durante dos días consecutivos, miércoles y jueves, no hubo quórum.



Lo mismo sucedió el martes con el séptimo de ocho debates de la reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto. Esta discusión quedó para mañana y si no se aprueba se hundirá por falta de tiempos.



El jueves, cuando comenzó el segundo round de la reforma de la salud en la plenaria de la Cámara, en medio de la votación de los impedimentos, el debate se suspendió por falta de mayorías para continuar con la discusión.



A lo anterior se suma que no se están agendando algunos proyectos del Gobierno, aunque tienen ponencia lista hace un mes. Es el caso de la ley de humanización penitenciaria, que no ha sido programada en la Comisión I de la Cámara, cuyo presidente es del Partido Conservador, otrora aliado del gobierno Petro.



¿Qué está pasando? Los aliados del Ejecutivo acusan a los partidos tradicionales que antes hacían parte de la coalición —Liberal, Conservador y ‘la U’— de aliarse con la oposición —Centro Democrático y Cambio Radical— para que el Congreso trabaje prácticamente a la mínima potencia.

La Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidnete de la Cámara de Representantes, David Racero. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Pero hay quienes le echan la culpa al mismo presidente Petro de lo que está sucediendo. Para el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, son tres razones: “primero, la demora de las reformas que debía presentar el Gobierno. Anuncios y anuncios e intentos de concertación que dejaron al Congreso durante varias semanas sin discutir porque no tenía temas de fondo. Lo segundo, porque los partidos afectados por el remezón ministerial entraron en un tire y afloje para intentar mantener sus cuotas burocráticas. Y lo tercero se suma a la crisis política”, dijo Ávila.



En estas circunstancias, el Gobierno se está viendo afectado y está teniendo que ceder su ambiciosa agenda legislativa del semestre. Esperaba sacar adelante 29 proyectos, entre ellos las tres reformas sociales: salud, pensión y laboral.



El mismo presidente de la Cámara, David Racero, reconoció que estas tres iniciativas podrían no aprobarse este semestre y los últimos debates quedarían para el siguiente. Es un riesgo, ya que habrá nuevas mesas directivas. Por ahora, la certeza es que se irían a extras hasta el 30 de junio.



Las prioridades serán pensional y de la salud. Laboral, por su parte, se podría quedar quieta. Fuentes del Gobierno y del Pacto Histórico le dijeron a EL TIEMPO que ya la Comisión VII de la Cámara cumplió con aprobar la polémica reforma de la salud en su primer debate y es complejo que apruebe la laboral, por lo que incluso se comenta que podrían no tramitarla.



Desde la oposición, el representante uribista Hernán Cadavid dijo que más que una operación tortuga “los partidos que estaban en la coalición empiezan a no querer cargar el desgaste del Gobierno y el desorden en el trámite. Es un peso que no quieren llevar los partidos de cara a las regionales. Eso hará que se imponga la cautela”.



Carlos Fernano Motoa, de Cambio Radical, aseveró, por su parte, que no ve esa estrategia. “Lo que ocurre es que es descabellado que en una sola sesión pretendan votarse dos o tres reformas constitucionales. Los actos legislativos deben discutirse a profundidad”. Y recordó que las extraordinarias “no dieron fruto por la improvisación del Gobierno que no presentó los proyectos en debida forma”.



Congresistas liberales, conservadores y de ‘la U’ consultados por este diario coinciden en afirmar en que están defendiendo los intereses de sus electores y no hay garantías para dar debates. Además, en algunos casos, no han estado en sesiones para asistir a reuniones de bancadas para decidir cómo votar las reformas.



A este ritmo, de la agenda de 29 proyectos, se alcanzarían a aprobar unos 10, lo que pondría al Gobierno en una coyuntura difícil porque él próximo semestre todo girará en torno a las elecciones locales.

REDACCIÓN POLÍTICA

