'Desde el inicio el Gobierno ha mantenido una línea de austeridad'

¿Qué pasa si no se aprueba la reforma tributaria? Este es uno de los temas que más preocupan alGobierno y que de llegar a concretarse esta posibilidad podría llegar a afectar aún más la calidad de vida de los colombianos.

Por lo menos así lo considera el director del Departamento Administrativo de la Presidencia quien, en diálogo con EL TIEMPO, respondió a los asuntos claves de la reforma tributaria.



En la medida que por ejemplo la ampliación de la renta o base de IVA se peluquee, ¿Cómo sería la peluqueada de los programas sociales? Hay quienes aseguran que repartir recursos en programas sociales aumentando impuestos no es bueno ¿No está este gobierno haciendo populismo?



El contexto en el que se crean estos programas sociales y de protección del empleo formal ocurre durante una pandemia, el 2020 fue un año que impactó las cadenas de valor a nivel mundial, y los ingresos se redujeron de manera drástica. Para poner un ejemplo, solo en el segundo trimestre de 2020 se dejaron de producir en el país cerca de 33 billones de pesos, esto es equivalente a los presupuestos sumados de educación, agricultura y ciencia.



Esto repercute en los empleos que genera el aparato productivo, por lo que la tasa de desempleo fue la más alta desde que se tienen datos. Indudablemente los hogares más golpeados son pobres y vulnerables. El Gobierno Nacional ha creado programas que hoy mitigan el impacto de, quizás, la mayor crisis de la historia moderna.



En un escenario donde se mantienen los programas sociales pero no se crean las fuentes, el país presentaría beneficios en el corto plazo pero el desbalance de los indicadores macroeconómicos nos llevaría a una crisis fiscal. Pasaríamos de la crisis del Covid-19 a la crisis de la sostenibilidad fiscal. Esta reforma nos permite mantener las ayudas que mitigan el impacto en los hogares con una senda de salud fiscal en el largo plazo.



¿Cuántas viviendas están entre los estratos 4 y 6 que pagarían IVA a los servicios?



Los estratos altos hoy están sujetos a una sobretasa o contribución del 20 por ciento en energía eléctrica y gas domiciliario, que hace parte del sistema de solidaridad para financiar los subsidios a los consumos en estratos bajos. Esa sobretasa se elimina en la reforma y es reemplazada con el IVA, por lo tanto para un hogar que hoy tiene una sobretasa del 20 por ciento, pasar a un IVA del 19 por ciento tiene un efecto neutro. Aproximadamente tenemos 1.5 millones de hogares en estratos 4 al 6.



Del total de pensionados ¿qué porcentaje tendría el impuesto?



El sistema pensional en Colombia es uno de los más inequitativos del mundo, al punto que las personas con mayores ingresos reciben más subsidios del Estado.



Según los estudios realizados por BID, Anif, Asofondos y Ministerio de Hacienda, se evidencia que las pensiones mayores a 7 millones de pesos pueden llegar a recibir entre 400 y 700 millones de pesos en su etapa pensional. Por otro lado, menos de 70 mil personas cuentan con una mesada superior a los 7 millones de pesos, lo que es menos del 3 por ciento de los pensionados y tan solo el 1 por ciento de los colombianos mayores de 60 años.



Estos recursos, que se gravarían de las pensiones altas, permitirán consolidar programas para el 80 por ciento de colombianos que no alcanzaron una pensión como lo es Colombia Mayor.



¿Aumentar la base de personas que declaran no suena a perseguir a la clase media? Una persona que devengue 4 millones mensuales y viva en estrato 4, ¿qué tanto impuesto pagará?



Para 2022, una persona que gane 4 millones de pesos mensuales, que equivalen 48 millones al año, pagaría un impuesto inferior a los 40 mil pesos al año, es decir una tasa efectiva inferior al 0,5 por ciento. En este punto me gustaría mencionar que Colombia es uno de los países con más baja tasa de tributación en relación con el PIB del país, y el umbral sobre el cual se comienza a tributar es uno de los más altos comparado con el salario mínimo.



Este nuevo esquema de tributación permitirá mejorar los ingresos de los deciles más bajos, por decirlo de otra manera una pérdida del 10 por ciento más rico en un -4 por ciento ayudará a mejorar el ingreso del 10 por ciento más pobre en un 68 por ciento.



¿Qué va a pasar con la deuda del país mientras se aprueba esta reforma?



Es indudable que la pandemia trajo consigo presiones fiscales nunca antes vistas. Desde la adecuación de la infraestructura de salud, camas UCI, dotación de material de protección personal, hasta la creación de programas sociales especializados para solventar las afectaciones de ingreso de los colombianos y las empresas, de ahí se genera que la deuda pública llegó a niveles superiores al 60 por ciento

Como gobierno es nuestra responsabilidad trazar el camino de sostenibilidad fiscal que permita al país garantizar los programas sociales y desarrollar su aparato productivo hacia el futuro, este es uno de los objetivos de la reforma por la transformación social.



¿Tiene el Gobierno los votos suficientes para tramitar la reforma?



La reforma es necesaria para proteger a la población más vulnerable y estabilizar nuestra finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior están trabajando permanentemente con las bancadas y con los presidentes de los partidos para construir una ponencia de consensos que atienda la inquietudes, resuelva preocupaciones y atienda las propuestas de los diferentes partidos y de los colombianos.





¿Y qué pasa si el Congreso no aprueba la reforma?



El país no puede contemplar el escenario de no avanzar con la Reforma de Transformación Social Sostenible ya que esto generaría una afectación inmediata a programas sociales como Ingreso Solidario para 4.7 millones de hogares, devolución del IVA, PAEF para 3 millones de empleados, y matricula cero para más de 800.000 estudiantes de estratos 1,2,3, herramientas necesarias para proteger a la población más vulnerable durante la pandemia.



En los temas económicos sin reforma, tendríamos un incremento del perfil de riesgo del país deteriorando el grado de inversión, y ocasionando un encarecimiento del crédito, tendríamos aumento de la deuda, afectación de la tasa de cambio, impactos permanentes en el mercado laboral, y unas tasas de crecimiento del PIB por debajo del potencial.



No olvidemos que si la deuda soberana se encarece, eso tarde o temprano implicaría un aumento del costo de los créditos de las empresas. Para ponerle una cifra concreta, los hogares colombianos volverían a ver un ingreso similar al de 2019 en el 2025 sin la reforma.



¿No es contradictorio que mientras por un lado el Gobierno pretende mediante su “estrategia de movilidad verde’ impulsar la movilidad eléctrica, ahora con la reforma tributaria les pretenda aumentarles el IVA del 5 al 19 por ciento a los vehículos eléctricos y quitarles los beneficios que les había otorgado de cero aranceles para las importaciones? ¿no es como borrar con el codo lo que hizo con la mano?



Desde 2019 y gracias a la Ley 1964 de Movilidad Eléctrica y las mejoras a la Ley 1715 de eficiencia energética, Colombia es el líder regional en venta de vehículos eléctricos en Latinoamérica, superando a países como Chile y República Dominicana. El año pasado, pese a la pandemia, incrementamos las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en más de un 90 por ciento, y en el primer trimestre de este año ya tenemos un crecimiento del 163 por ciento. También lideramos a nivel internacional la participación de buses eléctricos en las flotas de transporte masivo, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. El proyecto de reforma no modifica los incentivos de la Ley de Movilidad Eléctrica ni de la Ley 1715. En particular, se mantiene el IVA diferencial del 5 por ciento, al 1 por ciento en el impuesto a los vehículos y las exenciones arancelarias.



Aumentar la sobretasa a la gasolina y el ACPM seguramente generará alzas en todos los productos y costos de transporte. ¿No creen que es una medida contraproducente para la economía y el bolsillo de los colombianos? ¿Cómo cree que recibirán esas alzas los gremios de transporte de carga y pasajeros, que ya han sido golpeados por la pandemia y han amenazado con paralizar el país?



El proyecto de ley no aumenta la sobretasa a la gasolina respecto de lo que está vigente. Algunas Zonas de Frontera pagan la sobretasa con la tarifa del territorio nacional y con el proyecto, todas estas ZDF pasan a tener una misma tarifa que en algunos casos resulta menor a la que aplican hoy.



¿Es consciente el Gobierno de que esto podría generar una oleada de protestas?



Desde el Gobierno nacional trabajamos en una reforma que crea una renta básica para 4,7 millones de hogares, elimina la regresividad del IVA devolviéndole a los más pobres, impulsa la educación superior garantizando matricula gratuita para estudiantes de estratos 1,2 y 3, amplía la protección al empleo formal con el PAEF para más de 3 millones de trabajadores y genera condiciones para creación de nuevos empleos en los jóvenes entre 18 y 28 años con el pago de las cotizaciones de seguridad social y además garantiza la sostenibilidad fiscal del país.



¿Cuál es la propuesta en términos de ahorro?



Desde el inicio del Gobierno se ha mantenido de manera permanente una línea de austeridad lo cual se refleja en los decretos y circulares de austeridad expedidos. De igual manera, en la reforma se plantea un congelamiento de 5 años prorrogables de la nómina y de la contratación de bienes y servicios, lo que genera un ahorro estructural importante que puede ser entre 8 y 10 billones de pesos. No olvidemos que el mes pasado se expidió el decreto de austeridad que significa 500 mil millones de ahorro.



