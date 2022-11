Durante la ceremonia para conmemorar el aniversario 103 de la Fuerza Aérea Colombiana, el presidente Petro pronunció un discurso en el que exaltó la labor de sus integrantes. Una parte de la intervención, por otro lado, la dedicó a la reforma tributaria, cuyo texto final se vota este jueves en la Cámara. Ya fue aprobado ayer en el Senado.

El mandatario aseguró que el Congreso tiene hoy la oportunidad de demostrar que "está al servicio del interés general y no el particular".



Aseguró que "por primera vez" se habla de "ponerle impuestos a las capas más ricas de la población para financiar los gastos y las inversiones en la población más pobre. Ese flujo de nuestra riqueza nacional a través del impuesto y gasto social es un camino hacia la justicia, hacia que Colombia no sea uno de los países más desiguales de la tierra".



