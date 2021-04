La explicación del presidente Duque a su reforma fiscal

El presidente Iván Duque, en diálogo con Red+ Noticias, habló sobre la necesidad de la aprobación en el Congreso del proyecto de lo que él denomina la 'Transformación Social Sostenible' y que para otros sectores es una reforma tributaria. Explicó en qué se piensan aplicar algunos gravámenes y sobre los programas sociales que se ampliarán.

El mandatario dijo que con la llegada de la pandemia el Gobierno tuvo que salir a conseguir recursos, a endeudarse, aumentar el déficit para poder duplicar las unidades de cuidados intensivos, para aumentar la capacidad de pruebas y también para generar programas sociales para ayudar a las personas que más los necesitaban.



"Este no es un tema que nosotros podamos eludir, necesitamos proteger a los más vulnerables y necesitamos también equilibrar nuestras finanzas públicas", dijo el mandatario.



El jefe de Estado reiteró que a los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no se les va a aumentar el IVA. Al responder por el café, el azúcar, el chocolate y la sal, dijo que esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy y dijo que esa es la instrucción que se le ha dado al Ministerio de Hacienda.



En lo que tiene que ver con un impuesto a los dividendos, el mandatario resaltó que este es un tema solidario, es decir que quienes más tengan más deben aportar. "En el caso particular de los dividendos nosotros en Colombia necesitamos mantener esa figura y tenerla de una forma mucho más diáfana y también que pueda generar un recaudo importante, sin afectar la competitividad de nuestro país", destacó el Presidente.



"El impuesto a los dividendos hoy lo tiene Colombia, se necesita. Nosotros esperamos tener esa conversación con el Congreso de la República para ver cómo lo podemos hacer más eficaz", anunció el jefe de Estado.



También se refirió a la posibilidad de grabar las pensiones de los colombianos. El mandatario dijo que alrededor del asunto hay mucha especulación y aclaró que lo que ha planteado el Gobierno es que las megapensiones deben tener una contribución solidaria, es decir, que quien más gana aporta un poco más.



"El porcentaje deberá discutirse con el congreso", señaló.



Austeridad

De todas maneras, el jefe de Estado explicó que las medidas de carácter fiscal comenzarán a aplicarse en el 2022, lo que significa que los efectos del recaudo se sentirán en el 2023, "cuando yo ya no seré Presidente". Eso sí, aclaró que en materia de los programas sociales la idea sí es extenderlos desde el 2021.



En materia de austeridad, Duque reiteró que la propuesta es congelar por lo menos entre 5 y 10 años la contratación de nómina y los gastos de adquisición de bienes y servicios, lo que a su juicio significa un ahorro de por lo menos un punto del PIB.



En ese sentido el mandatario dijo que el Gobierno alista un decreto de austeridad en el que se establece un control todavía más drástico sobre los gastos.



En materia de vacunación contra el covid-19 dijo que las metas se están cumpliendo como la de tener 3 millones de vacunados el 17 abril.



Duque igualmente dijo que las medidas tomadas en Bogotá para evitar el incremento de los casos de covid-19 "son necesarias".

Bogotá tiene de nuevo pico y cédula y un confinamiento estricto este fin de semana. Foto: Milton Diaz / El Tiempo











Sobre lo que está ocurriendo en Arauquita, a donde en los últimos 15 días han llegado más de 5.000 personas desde Venezuela huyendo de los excesos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el jefe de Estado dijo que el lío radica en que hay una relación connivente de la dictadura con grupos terroristas como el Eln, las disidencias de las Farc y la 'Narcotalia', que al otro lado de la frontera han tenido santuarios y protección.



Duque dijo que hay interés de la dictadura de tratar de presentar estas acciones como nobles en la lucha contra la delincuencia, cuando realmente lo que hay es una disputa entre grupos cercanos al cartel de los soles y grupos que han incumplido los pagos por cuotas de narcotráfico. Destacó que esto ha generando los desplazamientos de personas.



"Es bien sabido de la relación connivente de la dictadura de Nicolás maduro con grupos terroristas internacionales que son de origen colombiano como el ELN, como la narco Talia y las disidencias de las FARC", concluyó.