Reforma tributaria: Gobierno ya tiene listo el nuevo proyecto

El Gobierno Nacional confirmó que ya tiene listo el nuevo proyecto de reforma tributaria y anunció que en los próximos días sería revelado el articulado del proyecto de inversión social y que buscará recaudar aproximadamente $ 15 billones, que buscan "sostenibilidad desde lo social, sostenibilidad en las finanzas públicas y reactivación y crecimiento de la economía, para generar empleo".



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que se reunió con más de 80 líderes de cada región durante su paso por cada ciudad y que con ello finalizaron los foros regionales de construcción de esta iniciativa y se espera que el 20 de julio sea radicado en la instalación del Congreso.



Anunció que el nuevo proyecto tendrá mensaje de urgencia para que las comisiones económicas sesionen conjuntamente y, posteriormente, sea aprobado en las plenarias antes de agosto.



En estas actividades regionales, agregó, se recogieron consensos con el sector privado, los partidos políticos, jóvenes y sectores sociales clave en materia de gasto social y en términos de las fuentes de recursos para este gasto.



Además, a través de una plataforma recogieron más de 2.000 propuestas de los colombianos.



"Estamos listos para radicar una iniciativa que tiene un elemento social clarísimo (...) son muchos los municipios de Colombia que durante esta pandemia han mantenido su actividad económica gracias a esa capacidad adquisitiva de emergencia que se ha entregado con el Ingreso Solidario, porque el Ingreso Solidario es una renta básica de emergencia pero con esta iniciativa que hemos consensuado y que será radicada (...), con ese consenso vamos a extender el Ingreso Solidario hasta diciembre del año 2022, eso permite proteger a quienes más lo necesitan en nuestro país", puntualizó el Presidente.



Hay que recordar que el Ingreso Solidario fue extendido por el Gobierno hasta agosto de este año, fecha en la que finalizaría por falta de recursos.



El jefe de la cartera de Hacienda señaló que se llegaron a cuatro líneas de consenso:



1. La prioridad será la estabilidad desde lo social, es decir, atender los más vulnerables.



2. ¿Cómo obtener los recursos? El ministro señaló que esto se hará con austeridad en el gasto público.



3. Luchar contra la evasión fiscal, con la que esperan recoger el 40 por ciento para los proyectos de inversión social.



4. Disposición de los empresarios a contribuir con parte de algunos beneficios que se proyectaron en la ley del crecimiento del 2019, en fin de este proyecto de inversión social.



De acuerdo con el Gobierno, este proyecto de inversión social no será extenso, tendrá alrededor de 35 artículos.



Sobre la fuente de los recursos, el Jefe de Estado afirmó que no se tocará a la clase media y no se subirá el IVA. “Hay algo muy importante y es, aquí no se está tocando a ninguna persona natural” y “ni la clase media ni las personas de bajos ingresos van a verse afectadas”, aseveró el mandatario.

“Aquí no se está tocando la tarifa de IVA, aquí no se están tocando pensiones. Nada de eso. Y eso es muy importante dejarlo claro”, expresó.



Y agregó que para financiar esos programas se plantean una sobretasa de renta que cubrirían las empresas, un programa ambicioso de austeridad y seguir luchando contra la evasión, entre otras acciones.



Por otra parte, Duque informó que la propuesta de ley establece mecanismos para el rescate financiero de los sistemas de transporte masivo de las ciudades colombianas, afectados por la pandemia, “salvando la movilidad de quienes más lo necesitan”.



